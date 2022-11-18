https://sputniknews.com.tr/20221118/bilim-kurulu-uyesi-turan-mevsimsel-griple-kovid-19-vakalari-da-artabilir-1063598299.html

Bilim Kurulu üyesi Turan: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları artabilir

Bilim Kurulu üyesi Turan: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları artabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Turan, mevsimsel grip etkenleriyle Kovid-19 vakalarında da artış olabileceğini belirterek, "Lütfen bireysel... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T13:13+0300

2022-11-18T13:13+0300

2022-11-18T13:17+0300

grip

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

maske

bilim kurulu üyesi prof. dr. sema kultufan turan

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Antalya'da düzenlenen Türk Yoğun Bakım Uzmanları 19. Ulusal Kongresi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısına katılan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Sema Kultufan Turan, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde aldıkları tedbirler sayesinde yoğun bakımlarda sorun yaşanmadığını söyledi.Salgının bir anda bitmediğine değinen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, pik dönemlerde yoğun hasta görebildiklerini, mevsimsel değişimlerle birlikte yine hasta sayılarında artışlar olabileceğini dile getirdi.'Griple direnci düşen hasta Kovid-19'a enfekte olabilir'Etkin ve ciddi şekilde bulaşan bir virüsle uğraştıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:Kişisel tedbirlere dikkat edilmesini isteyen Turan, "O yüzden halkımıza bu pandeminin bir anda bıçakla kesilir gibi bitmeyeceğini söylemek zorundayız. Lütfen bireysel önlemlerinizi almaya devam edin. Benim en büyük önerim şu olacaktır. Eğer viral semptomlar gösteriyorsanız kendinizi izole edin ya da diğer insanlarla iletişiminizi azaltın. Maskenizi takın ve etrafınızı, sevdiklerinizi korumaya devam edin. Çünkü sevdiklerimizi kaybettik, çok sayıda can gitti. Her biri bizim için çok üzücüydü" ifadelerini kullandı.'Yeni bir varyant yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez'Hastalık semptomu taşıyanların çok daha dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Turan, yeni bir varyantın söz konusu olmadığını ancak bunun yeni varyant ortaya çıkmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.Hastanelere mevsimsel grip şikayetiyle hastaların başvurduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:Turan, hastanelere başvuran Kovid-19 hastalarında bazı dönemlerde azalma, artma olabildiğini aktararak, salgın boyunca Avrupa'daki artışa paralel Türkiye'de de 2-3 hafta içinde artış gerçekleştiğini hatırlattı.Aralık ve ocak aylarında özellikle dikkat edilmesini isteyen Turan, "Artış olabilir dikkatli olmak lazım. Virüs hastalık şiddetini hafifletti ancak enfekte kişi sayısı yüksek olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221117/gogus-hastaliklari-uzmani-su-an-herkeste-hastalik-yapmayacak-kadar-bir-koronavirus-mevcut-1063548549.html

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grip, türkiye’de kovid-19 salgını, maske, bilim kurulu üyesi prof. dr. sema kultufan turan