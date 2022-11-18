Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisini-gerceklestiren-terorist-albasir-cezaevine-goturuldu-1063585876.html
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T06:50+0300
2022-11-18T06:50+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
istiklal caddesi
bombalı saldırı
ahlam albashir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584538_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_250ca28dd2967a8df79f2b5614f4266e.jpg
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar 'Masum insanlardan ne istediniz' şeklinde tepki gösterdi.Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-tutuklanan-suphelilerden-6sinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063585521.html
türkiye
istanbul
beyoğlu
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584538_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_f6abfa0877476bbdfe2b8c8438377085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, beyoğlu, istiklal caddesi, bombalı saldırı, ahlam albashir
istanbul, beyoğlu, istiklal caddesi, bombalı saldırı, ahlam albashir

Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü

06:50 18.11.2022
© AABeyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
Abone olTelegram
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenelerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar 'Masum insanlardan ne istediniz' şeklinde tepki gösterdi.
Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
TÜRKİYE
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan şüphelilerden 6'sının ifadeleri ortaya çıktı
05:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала