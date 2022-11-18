https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisini-gerceklestiren-terorist-albasir-cezaevine-goturuldu-1063585876.html

Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü

Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T06:50+0300

2022-11-18T06:50+0300

2022-11-18T06:50+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

istiklal caddesi

bombalı saldırı

ahlam albashir

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar 'Masum insanlardan ne istediniz' şeklinde tepki gösterdi.Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.

https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-tutuklanan-suphelilerden-6sinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063585521.html

türkiye

istanbul

beyoğlu

istiklal caddesi

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Sputnik Türkiye

istanbul, beyoğlu, istiklal caddesi, bombalı saldırı, ahlam albashir