https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisini-gerceklestiren-terorist-albasir-cezaevine-goturuldu-1063585876.html
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T06:50+0300
2022-11-18T06:50+0300
2022-11-18T06:50+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
istiklal caddesi
bombalı saldırı
ahlam albashir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584538_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_250ca28dd2967a8df79f2b5614f4266e.jpg
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar 'Masum insanlardan ne istediniz' şeklinde tepki gösterdi.Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-tutuklanan-suphelilerden-6sinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063585521.html
türkiye
istanbul
beyoğlu
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584538_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_f6abfa0877476bbdfe2b8c8438377085.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, beyoğlu, istiklal caddesi, bombalı saldırı, ahlam albashir
istanbul, beyoğlu, istiklal caddesi, bombalı saldırı, ahlam albashir
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albasır cezaevine götürüldü
Abone ol
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenelerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar 'Masum insanlardan ne istediniz' şeklinde tepki gösterdi.
Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.