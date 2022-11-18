https://sputniknews.com.tr/20221118/beyaz-saray-nukleer-savasin-acilmamasi-gerektigi-konusunda-rusyaya-katiliyoruz-1063614580.html

Beyaz Saray: Nükleer savaşın açılmaması gerektiği konusunda Rusya’ya katılıyoruz

Beyaz Saray: Nükleer savaşın açılmaması gerektiği konusunda Rusya’ya katılıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD’nin, nükleer savaşın kazanılamayacağı ve başlatılmaması gerektiği konusunda... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T21:00+0300

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nükleer

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Kirby, günlük basın brifinginde, “Rusya yönetimi, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla açılmaması gerektiğini dile getiriyor. Bu açıklamaya katılıyoruz” diye konuştu.Görüşlerine göre, Moskova tarafından nükleer silah kullanma olasılığıyla ilgili “tehlikeli” söylem gözlemledikleri mevcut durumda, Rusya’yla iletişim kanallarını açık tutmayı özellikle çok önemli gördüklerini söyleyen Kirby, “Bu, nükleer alanda her türlü olası yanlış hesaplamayı önlemek için gerekli” diye ekledi.

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rusya, abd, nükleer