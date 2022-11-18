https://sputniknews.com.tr/20221118/benzine-indirim-bekleniyor-1063587732.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken, benzin fiyatlarında cumartesi gününden itibaren 75 kuruş indirim bekleniyor. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T09:32+0300
2022-11-18T09:32+0300
2022-11-18T09:32+0300
ekonomi
ekonomi
benzin
motorin
fiyat
indirim
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Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim beklentisi henüz bulunmuyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.93 satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/benzin-fiyatlarinda-77-kurus-indirim-bekleniyor-1063475805.html
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ekonomi, benzin, motorin, fiyat, indirim
ekonomi, benzin, motorin, fiyat, indirim
Benzine indirim bekleniyor
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Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken, benzin fiyatlarında cumartesi gününden itibaren 75 kuruş indirim bekleniyor.
Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim beklentisi henüz bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.93 satılıyor.