Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221118/benzine-indirim-bekleniyor-1063587732.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken, benzin fiyatlarında cumartesi gününden itibaren 75 kuruş indirim bekleniyor. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T09:32+0300
2022-11-18T09:32+0300
ekonomi
ekonomi
benzin
motorin
fiyat
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103222/26/1032222661_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8779b44923f79312c60d9a9628285034.jpg
Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim beklentisi henüz bulunmuyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.93 satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/benzin-fiyatlarinda-77-kurus-indirim-bekleniyor-1063475805.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103222/26/1032222661_390:0:1590:900_1920x0_80_0_0_473a0c6a266cf02327f5a7e6216e1135.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, benzin, motorin, fiyat, indirim
ekonomi, benzin, motorin, fiyat, indirim

Benzine indirim bekleniyor

09:32 18.11.2022
© AABenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken, benzin fiyatlarında cumartesi gününden itibaren 75 kuruş indirim bekleniyor.
Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim beklentisi henüz bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.93 satılıyor.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
EKONOMİ
Benzin fiyatlarında 77 kuruş indirim bekleniyor
16 Kasım, 09:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала