https://sputniknews.com.tr/20221118/benzine-indirim-bekleniyor-1063587732.html

Benzine indirim bekleniyor

Benzine indirim bekleniyor

Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken, benzin fiyatlarında cumartesi gününden itibaren 75 kuruş indirim bekleniyor. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T09:32+0300

2022-11-18T09:32+0300

2022-11-18T09:32+0300

ekonomi

ekonomi

benzin

motorin

fiyat

indirim

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Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim beklentisi henüz bulunmuyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.93 satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221116/benzin-fiyatlarinda-77-kurus-indirim-bekleniyor-1063475805.html

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ekonomi, benzin, motorin, fiyat, indirim