https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-ersoy-cemevleri-kultur-ve-turizm-bakanligina-baglanmadi-1063583567.html

Bakan Ersoy: Cemevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmadı

Bakan Ersoy: Cemevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Cemevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmadı. Yeni kurulan kurumumuz cemevlerinin ihtiyaçlarını, eksiklerini karşılamak... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T00:46+0300

2022-11-18T00:46+0300

2022-11-18T00:48+0300

türkiye

mehmet nuri ersoy

kültür bakanlığı

cemevi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.Özel tiyatrolara ve sinemaya destek sağlanmadığı eleştirilerini kabul edemeyeceğini belirten Ersoy, özel tiyatrolara verilen desteğin 10 kat arttığını dile getirdi.Sinema desteklerinde ciddi bir artış yaşandığına işaret eden Ersoy, 1990-2002 yılları arasında 5.4 milyon dolar olan sinema sektörü desteğinin, 2005-2022 arasında 47 kat artarak 253.2 milyon dolara ulaştığını bildirdi.Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığının çalışmalarının oldukça başarılı olduğunu, başkanlığın, siyaseten kimsenin cesaret edemeyeceği yapıları yıktığını, bu kapsamda 400'den fazla kaçak yapının yıkıldığını anlattı. Ersoy, koruma imar planı bittikten sonra doğru yapılanmalar olacağını, Kapadokya Alan Başkanlığının bu süreci hızlandırmak için çalıştığını ifade etti.'Hiçbir cemevi bize bağlanmadı'Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın, bir destek kurumu olduğunu vurgulayarak, "Cemevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmadı. Yeni kurulan kurumumuz cemevlerinin ihtiyaçlarını, eksiklerini karşılamak için kurulmuş bir destek kurumu. Hiçbir cemevi bize bağlanmadı" dedi.Meclis'ten geçen kanuni düzenlemeyle cemevlerinin aydınlatma, su, bakım, onarım, imar sorunu gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle konuştu:Özel kopyalama harçlarına ilişkin bir soruyu da cevaplayan Ersoy, gelirin kanun ve yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslara göre meslek birliklerine, kültürel projelere ve yatırımlara harcandığını ve Sayıştay tarafından denetlendiğini kaydetti.Ersoy, Telif Hakları Yasası çalışmalarının sene sonunda tamamlanmasının öngörüldüğünü, meslek birliklerinin uzlaşamamasından kaynaklanan sorunlar olduğunu vurgulayarak, "En sonunda onlara gerçekten gelirlerini arttıracak bir formül önerdim. Bu formülde aralarında uzlaşmaya varmak üzereler. Kanun değişikliğine gerek kalmadan o işi de çözeceğimize emin olabilirsiniz" dedi.Turizm verilerinde, günübirlikçilere ilişkin sayıların da yer aldığı yönündeki eleştiriler üzerine Ersoy, bu sayının genel oran içinde yüzde 1'i geçmeyeceğini dile getirdi.Ersoy, bazı milletvekillerinin, "turizmde rakip ülkelerle kıyaslandığında çok iyi bir performans gösterilmediği" yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Hükümet olarak pandemiyi çok iyi yönettikleri için 2021'de diğer ülkelere göre çok hızlı bir çıkış yakaladıklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:Ersoy, turizmciler için kişi başı gecelik gelirin önemli bir kalem olduğuna işaret ederek, "Bu da 2019'da 73 dolarmış, 2021'de 81 dolara, bu sene de 90 dolara çıkmış. Burada çok ciddi bir artış var." dedi.'Gayet adil bir sistemimiz var'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) şeffaf olmadığına yönelik eleştirilere yanıt veren Ersoy, TGA yönetim kurulunun ağırlıklı olarak sektör temsilcilerinden oluştuğunu, hangi sektör paydaşının kaç koltuk alacağının TGA'ya yaptığı katkı payı oranınca belirlendiğini anımsattı.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Gayet adil bir sistemimiz var. 18 koltuğun sadece ikisi devletin. Buna karşılık katkı payı olarak kaynak aktarıyoruz bakanlık olarak. Parayı ödeyen kişilerin seçtiği temsilcilerin paranın nereye harcanacağına karar vermesi yani bütçelere biz karar vermiyoruz. Toplanan paranın nereye, nasıl harcanacağına yönetim kurulu karar veriyor" dedi.Kültür ve turizmin bütçesinin eşit dağıtılmadığına ilişkin eleştirilere değinen Ersoy, kültüre pozitif ayrımcılık yaptıklarını, özellikle turizmden gelen döner sermaye gelirlerini, yoğun şekilde kültür, sanata, kültürel yatırımlara ayırdıklarını söyledi.'Benim firmamın, ülkemi yatırım için tercih etmesinin nesi kötü'Kendine ait bir firmanın devletten teşvik aldığı iddiasını yanıtlayan Ersoy, teşviklerin son 40 yıldır verildiğini ve sadece Türkiye'de değil, turizm geliri yüksek ülkelerde de uygulanan ve oralardan kopyalanan bir sistem olduğunu anlattı.Bu teşviklerin, taahhütlerin gerçekleştirildiği oranda ve gerçekleştirdikten sonra kullanıldığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:İhracatçı Meclisinin verilerine göre, ilgili firmanın son 10 yılda konaklama sektöründe en fazla döviz getiren firma olduğunu belirten Ersoy, "Ben yapmıyorum. Benim firmam alıyor. Ben yokum bile. İçlerinde bile değilim. Firma kendi hayatına 20 yıldır nasıl devam ediyorsa devam ediyor. Firma da doğrusunu yapıyor. Kendi ülkesine de hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.Üzerinde otel yapılmış tahsise sahip bir firmanın hisselerinin, kendi firmasınca satın alınmasına yönelik soruya ise Ersoy, "Burada asli işlem yerin tahsisi ise 2000 yılında yapılmış. Otel 2010'da hizmete girmiş, firmaların hisseleri de 2020'de olmuş. Burada benim bakan olarak kullandığım bir takdir yok. Bir firma gidiyor başka firmanın hisselerini satın alıyor. Tamamen ticari bir işlem. Bunu sanki şaibeli bir işlemmiş gibi göstermenin mantığını anlamıyorum" karşılığını verdi.

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mehmet nuri ersoy, kültür bakanlığı, cemevi