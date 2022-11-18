https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-donmez-karadeniz-gazinda-karada-ve-denizde-boru-serim-islemi-bitti-1063593691.html
Bakan Dönmez: Doğalgaza aralık ayında zam yok
Bakan Dönmez: Doğalgaza aralık ayında zam yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgaza aralık ayında zam yok" dedi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T12:18+0300
2022-11-18T12:18+0300
2022-11-18T12:40+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
karadeniz
enerji
türkiye
fatih dönmez
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında konuştu.Bakan Dönmez'in konuşmasından satırbaşları şöyle:
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, karadeniz, enerji, türkiye, fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, karadeniz, enerji, türkiye, fatih dönmez
Bakan Dönmez: Doğalgaza aralık ayında zam yok
12:18 18.11.2022 (güncellendi: 12:40 18.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgaza aralık ayında zam yok" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında konuştu.
Bakan Dönmez'in konuşmasından satırbaşları şöyle:
Doğalgazda sübvansiyon
oranı yüzde 75 oranında.
Karadeniz gazında
karada ve denizde boru serim işlemi bitti.
Karadeniz gazı 2023 ayı mart ayında sisteme verilecek.
Türkiye doğalgaz konusunda bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacak.
Yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak.
Ruslarla karşılıklı mutabakata varılırsa Sinop'ta nükleer santral hayata geçirilir.