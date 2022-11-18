https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-cavusoglu-teroristler-hicbir-hedefe-ulasamayacaklarini-gorduler-1063602672.html

Bakan Çavuşoğlu: Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını her seferinde vurguluyoruz. Onlar terör örgütlerini... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T15:00+0300

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politika

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

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Bakan Çavuşoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki saldırının gerçekleştiği noktada açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:"Teröristler hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler.Türkiye terörden çok çekti ama güçlenerek devam etti.Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını her seferinde vurguluyoruz. Onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler biz terör örgütlerinin tepesine çökmeye devam edeceğiz."

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mevlüt çavuşoğlu, türkiye