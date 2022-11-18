https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-cavusoglu-teroristler-hicbir-hedefe-ulasamayacaklarini-gorduler-1063602672.html
Bakan Çavuşoğlu: Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını her seferinde vurguluyoruz. Onlar terör örgütlerini... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T15:00+0300
2022-11-18T15:00+0300
2022-11-18T15:02+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
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Bakan Çavuşoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki saldırının gerçekleştiği noktada açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:"Teröristler hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler.Türkiye terörden çok çekti ama güçlenerek devam etti.Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını her seferinde vurguluyoruz. Onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler biz terör örgütlerinin tepesine çökmeye devam edeceğiz."
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye
mevlüt çavuşoğlu, türkiye
Bakan Çavuşoğlu: Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz
15:00 18.11.2022 (güncellendi: 15:02 18.11.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını her seferinde vurguluyoruz. Onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler biz terör örgütlerinin tepesine çökmeye devam edeceğiz'' dedi.
Bakan Çavuşoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki saldırının gerçekleştiği noktada açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:
"Teröristler hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler.
Türkiye terörden çok çekti ama güçlenerek devam etti.
Terörle mücadelede ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını her seferinde vurguluyoruz. Onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler biz terör örgütlerinin tepesine çökmeye devam edeceğiz."