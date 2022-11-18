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https://sputniknews.com.tr/20221118/azerbaycan-israilde-buyukelcilik-filistinde-temsilcilik-ofisi-acacak-1063607227.html
Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik, Filistin'de temsilcilik ofisi açacak
Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik, Filistin'de temsilcilik ofisi açacak
Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik ve Filistin'in Ramallah kentinde de temsilcilik ofisi açacak. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T16:25+0300
2022-11-18T16:25+0300
dünya
azerbaycan
israil
filistin
büyükelçilik
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Azerbaycan Milli Meclis Genel Kurulu'nda Azerbaycan'ın yeni diplomatik misyonlarla ilgili madde görüşüldü.Genel Kurulda kabul edilen maddeye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kenya ve İsrail'de büyükelçilikler açacak.Arnavutluk'taki büyükelçilik başkent Tiran'da, Kenya'daki büyükelçilik başkent Nairobi'de ve İsrail'deki büyükelçilik başkent Tel Aviv'de olacak.Mecliste kabul edilen karara göre, Azerbaycan Filistin'in Ramallah şehrinde de temsilcilik ofisi açacak.
https://sputniknews.com.tr/20221028/israil-savunma-bakani-gantz-turkiye-iliskilerimizi-gelistirebilecegimiz-kuresel-bir-aktor-1062795735.html
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azerbaycan, israil, filistin, büyükelçilik
azerbaycan, israil, filistin, büyükelçilik

Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik, Filistin'de temsilcilik ofisi açacak

16:25 18.11.2022
© Sputnik / Murad Orudzhev / Multimedya arşivine gidinAzerbaycan bayrağı - Bakü
Azerbaycan bayrağı - Bakü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
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Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik ve Filistin'in Ramallah kentinde de temsilcilik ofisi açacak.
Azerbaycan Milli Meclis Genel Kurulu'nda Azerbaycan'ın yeni diplomatik misyonlarla ilgili madde görüşüldü.
Genel Kurulda kabul edilen maddeye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kenya ve İsrail'de büyükelçilikler açacak.
Arnavutluk'taki büyükelçilik başkent Tiran'da, Kenya'daki büyükelçilik başkent Nairobi'de ve İsrail'deki büyükelçilik başkent Tel Aviv'de olacak.
Mecliste kabul edilen karara göre, Azerbaycan Filistin'in Ramallah şehrinde de temsilcilik ofisi açacak.
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