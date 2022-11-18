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Azerbaycan: Ermenistan ordusu, sınırdaki mevzilerimize ateş açtı
Azerbaycan: Ermenistan ordusu, sınırdaki mevzilerimize ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’la sınırdaki Kelbecer ve Karabağ bölgesindeki Fuzuli ilçelerindeki ordu mevzilerinin ateşe maruz kaldığını belirtti. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Kasım saat 12.50’de (TSİ 11.50), Ermenistan ordu birlikleri, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilçesindeki mevzilerini tüfek atışına tuttu” ifadesine yer verildi.Ayrıca saat 17.10’da (TSİ 16.10) Karabağ’daki Fuzuli ilçesinde yer alan Azerbaycan ordu mevzilerinin de atışa maruz kaldığı ifade edildi.Azerbaycan ordu birliklerinin “uygun misillemede bulunduğu” kaydedildi.Ermenistan’dan yalanlamaErmenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın sınırdaki mevzilerine ateş açıldığı açıklamasını reddetti.Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaydığı, bugün Kelbecer ilçesindeki mevzilerinin atışa tutulduğu yönündeki ifadelerinin “yeni dezenformasyon” olduğu kaydedildi.Azerbaycan-Ermenistan sınırında belirli aralıkla atışmalar yaşanıyor.
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Azerbaycan: Ermenistan ordusu, sınırdaki mevzilerimize ateş açtı
20:19 18.11.2022 (güncellendi: 20:35 18.11.2022) Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’la sınırdaki Kelbecer ve Karabağ bölgesindeki Fuzuli ilçelerindeki ordu mevzilerinin ateşe maruz kaldığını belirtti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Kasım saat 12.50’de (TSİ 11.50), Ermenistan ordu birlikleri, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilçesindeki mevzilerini tüfek atışına tuttu” ifadesine yer verildi.
Ayrıca saat 17.10’da (TSİ 16.10) Karabağ’daki Fuzuli ilçesinde yer alan Azerbaycan ordu mevzilerinin de atışa maruz kaldığı ifade edildi.
Azerbaycan ordu birliklerinin “uygun misillemede bulunduğu” kaydedildi.
Ermenistan’dan yalanlama
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın sınırdaki mevzilerine ateş açıldığı açıklamasını reddetti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaydığı, bugün Kelbecer ilçesindeki mevzilerinin atışa tutulduğu yönündeki ifadelerinin “yeni dezenformasyon” olduğu kaydedildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında belirli aralıkla atışmalar yaşanıyor.