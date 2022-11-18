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Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran kişi tutuklandı
Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran kişi tutuklandı
Antalya'da Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Çakır tutuklandı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran Çakır, ifadesinde pişman olmadığını söyledi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T16:19+0300
2022-11-18T16:19+0300
türkiye
anıt
atatürk
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Antalya'da Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çakır, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi.Otomobilini park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin Ahmet Çakır olduğunu belirledi.Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.İfadesinde pişman olmadığını belirterek anıta zarar verdiğini itiraf eden Çakır, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html
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anıt, atatürk, antalya
anıt, atatürk, antalya

Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran kişi tutuklandı

16:19 18.11.2022
© DHAAtatürk Anıtı'na balyozlu saldırı
Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© DHA
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Antalya'da Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Çakır tutuklandı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran Çakır, ifadesinde pişman olmadığını söyledi.
Antalya'da Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çakır, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi.
Otomobilini park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.
Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.

Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin Ahmet Çakır olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

İfadesinde pişman olmadığını belirterek anıta zarar verdiğini itiraf eden Çakır, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı
3 Şubat, 11:59
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