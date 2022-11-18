https://sputniknews.com.tr/20221118/ataturk-anitina-balyozla-saldiran-kisi-tutuklandi-1063606485.html

Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran kişi tutuklandı

Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran kişi tutuklandı

Antalya'da Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Çakır tutuklandı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran Çakır, ifadesinde pişman olmadığını söyledi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T16:19+0300

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türkiye

anıt

atatürk

antalya

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Antalya'da Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çakır, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi.Otomobilini park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin Ahmet Çakır olduğunu belirledi.Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.İfadesinde pişman olmadığını belirterek anıta zarar verdiğini itiraf eden Çakır, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html

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