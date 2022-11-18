https://sputniknews.com.tr/20221118/albashirin-turkiyeye-kari-koca-kiliginda-geldigi-pkkypgli-hassanin-fotografi-ortaya-cikti-1063600040.html
Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında geldiği PKK/YPG’li Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı
Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında geldiği PKK/YPG’li Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında geldiği PKK/YPG’li Bilal Hassan'ın fotoğrafı çıktı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T13:30+0300
2022-11-18T13:30+0300
2022-11-18T13:34+0300
türkiye
terörist
ahlam albashir
istiklal caddesi
pkk
pkk/pyd
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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında birlikte geldiği PKK/YPG’li Bilal Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/iha-beyoglu-saldirganinin-hamedos-kod-adli-pkkypgli-sevgilisinin-fotografi-ortaya-cikti--1063599471.html
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terörist, ahlam albashir, istiklal caddesi, pkk, pkk/pyd
terörist, ahlam albashir, istiklal caddesi, pkk, pkk/pyd
Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında geldiği PKK/YPG’li Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı
13:30 18.11.2022 (güncellendi: 13:34 18.11.2022) Abone ol
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında geldiği PKK/YPG’li Bilal Hassan'ın fotoğrafı çıktı.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında birlikte geldiği PKK/YPG’li Bilal Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı.