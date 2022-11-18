https://sputniknews.com.tr/20221118/ahlam-albashirin-istiklal-caddesindeki-kesif-goruntuleri-ortaya-cikti-1063589924.html

Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı

Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ahlam albashir

istanbul

istiklal caddesi

terörist

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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

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ahlam albashir, istanbul, istiklal caddesi, terörist