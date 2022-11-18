https://sputniknews.com.tr/20221118/ahlam-albashirin-istiklal-caddesindeki-kesif-goruntuleri-ortaya-cikti-1063589924.html
Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı
Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T11:06+0300
2022-11-18T11:06+0300
2022-11-18T11:08+0300
türkiye
ahlam albashir
istanbul
istiklal caddesi
terörist
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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.
türkiye
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ahlam albashir, istanbul, istiklal caddesi, terörist
ahlam albashir, istanbul, istiklal caddesi, terörist
Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı
11:06 18.11.2022 (güncellendi: 11:08 18.11.2022) Abone ol
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı.
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.
4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü.
Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.