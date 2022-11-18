15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu

© DHA Elinde şu ana kadar Osmanlı döneminden günümüz Türkiye'sine kadar eski paralar olduğunu söyleyen Kocakaya, "Osmanlı paraları, pulları, akçeler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait yaklaşık 700'e yakın kağıt ve madeni paralar bulunuyor" diye konuştu. Koleksiyonun toplam değerinin 100 bin TL'yi bulduğuna dikkat çeken Kocakaya, şunları söyledi: "Koleksiyonumda yer alan en önemli para ise Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecit'in bastırdığı 100 kuruş (kayme). Bir diğer önemli para ise Türkiye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ABD bankasına bastırdığı ve üzerinde kendi resminin basılı olduğu para. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli parası 1934 yılının 100 kuruşudur. Bu para 3 kalıp olarak küçük, orta ve büyük olarak basılmıştır. 830 ayar gümüş olarak basılmıştır. Bu da 8.2 gram ağırlığındadır ve şu an 2 bin 500- 3 bin TL arasında satılıyor."