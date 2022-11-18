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15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu
15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu
Antalya'da yaşayan İnanç Kocakaya, 15 yıl önce girdiği antikacıda görüp etkilendiği eski madeni para ve banknotları toplamaya başladı. Kocakaya'nın yaklaşık... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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para, фото, koleksiyon
para, фото, koleksiyon

15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu

12:17 18.11.2022 (güncellendi: 12:30 18.11.2022)
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Antalya'da yaşayan İnanç Kocakaya, 15 yıl önce girdiği antikacıda görüp etkilendiği eski madeni para ve banknotları toplamaya başladı. Kocakaya'nın yaklaşık 700 parçalık koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1877 yılında bastırdığı 100 kuruş ile 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğrafının yer aldığı paralar da var.
© DHAMuratpaşa ilçesinde oturan İnanç Kocakaya, 15 yıl önce girdiği antikacıda gördüğü eski paralara ilgi duymaya başladı. Eski madeni ve banknot paraları 15 yıldır toplayarak biriktiren Karakaya, şu an 450 banknot ve 250 madeni paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu.
15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Muratpaşa ilçesinde oturan İnanç Kocakaya, 15 yıl önce girdiği antikacıda gördüğü eski paralara ilgi duymaya başladı. Eski madeni ve banknot paraları 15 yıldır toplayarak biriktiren Karakaya, şu an 450 banknot ve 250 madeni paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu.
© DHAKarakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 1500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor.
15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Karakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 1500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor.
© DHAKarakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 1500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor.
15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Karakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 1500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor.
© DHAKocakaya'nın koleksiyonunda, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2,5 ve 100 lira ise günümüzde 500 ila 5 bin TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor. Liseye gittiği esnada antikacıda gördüğü eski paralara ilgisinin başladığını belirten İnanç Kacakaya, "Bu durum bende lise çağında dershaneye gittiğim esnada girdiğim bir antikacıda başladı. Bu paraları topladığım zaman kendimi rahatlamış hissediyorum" dedi.
15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Kocakaya'nın koleksiyonunda, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2,5 ve 100 lira ise günümüzde 500 ila 5 bin TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor. Liseye gittiği esnada antikacıda gördüğü eski paralara ilgisinin başladığını belirten İnanç Kacakaya, "Bu durum bende lise çağında dershaneye gittiğim esnada girdiğim bir antikacıda başladı. Bu paraları topladığım zaman kendimi rahatlamış hissediyorum" dedi.
© DHAElinde şu ana kadar Osmanlı döneminden günümüz Türkiye'sine kadar eski paralar olduğunu söyleyen Kocakaya, "Osmanlı paraları, pulları, akçeler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait yaklaşık 700'e yakın kağıt ve madeni paralar bulunuyor" diye konuştu. Koleksiyonun toplam değerinin 100 bin TL'yi bulduğuna dikkat çeken Kocakaya, şunları söyledi: "Koleksiyonumda yer alan en önemli para ise Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecit'in bastırdığı 100 kuruş (kayme). Bir diğer önemli para ise Türkiye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ABD bankasına bastırdığı ve üzerinde kendi resminin basılı olduğu para. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli parası 1934 yılının 100 kuruşudur. Bu para 3 kalıp olarak küçük, orta ve büyük olarak basılmıştır. 830 ayar gümüş olarak basılmıştır. Bu da 8.2 gram ağırlığındadır ve şu an 2 bin 500- 3 bin TL arasında satılıyor."
15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Elinde şu ana kadar Osmanlı döneminden günümüz Türkiye'sine kadar eski paralar olduğunu söyleyen Kocakaya, "Osmanlı paraları, pulları, akçeler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait yaklaşık 700'e yakın kağıt ve madeni paralar bulunuyor" diye konuştu. Koleksiyonun toplam değerinin 100 bin TL'yi bulduğuna dikkat çeken Kocakaya, şunları söyledi: "Koleksiyonumda yer alan en önemli para ise Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecit'in bastırdığı 100 kuruş (kayme). Bir diğer önemli para ise Türkiye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ABD bankasına bastırdığı ve üzerinde kendi resminin basılı olduğu para. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli parası 1934 yılının 100 kuruşudur. Bu para 3 kalıp olarak küçük, orta ve büyük olarak basılmıştır. 830 ayar gümüş olarak basılmıştır. Bu da 8.2 gram ağırlığındadır ve şu an 2 bin 500- 3 bin TL arasında satılıyor."
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