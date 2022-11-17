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https://sputniknews.com.tr/20221117/yunanistanda-ogrenci-ayaklanmasinin-49-yilinda-eylem-parayi-genclere-verin-natoya-degil-1063572633.html
Yunanistan'da öğrenci ayaklanmasının 49. yılında eylem: Parayı gençlere verin, NATO'ya değil
Yunanistan'da öğrenci ayaklanmasının 49. yılında eylem: Parayı gençlere verin, NATO'ya değil
Yunanistan'da Albaylar Cuntası'na karşı yapılan 17 Kasım ayaklanmasının 49. yılında, ülke genelinde kitlesel protesto gösterileri düzenlendi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T19:27+0300
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dünya
yunanistan
abd
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Ülke genelinde düzenlenen eylemlerde, 'Parayı gençlere verin, NATO'ya değil' sloganları atıldı.Yunanistan'da 1967’de Albaylar Cuntası yönetime el koyup demokratik hakları kısıtlarken çok sayıda siyasetçiyi cezaevine ve sürgüne göndermişti.Bu baskılara karşı 1973’te Atina Teknik Üniversitesi'nde (Politehnio) başlatılan eyleme cunta yönetimi 17 Kasım 1973’te müdahale etmiş, tanklarla üniversiteye girerek 23 öğrencinin ölümüne yol açmıştı ve yüzlerce öğrenci tutuklanmıştı.Ayaklanma bastırılsa da ülkede başlayan kitlesel protesto gösterileri sonuçta cuntanın sonunu getirmişti.Her yıl 17 Kasım’da bu mücadeleyi ve mücadelede hayatını kaybedenleri anma amacıyla Teknik Üniversiteden başlayarak ABD Büyükelçiliğine doğru yürüyüş düzenleniyor. Yunanlar, ABD'yi 1967-1974 yıllarında cuntayı desteklemekle suçluyor.
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yunanistan, abd, darbe, nato
yunanistan, abd, darbe, nato

Yunanistan'da öğrenci ayaklanmasının 49. yılında eylem: Parayı gençlere verin, NATO'ya değil

19:27 17.11.2022 (güncellendi: 20:13 17.11.2022)
© SputnikYunanistan'da Albaylar Cuntası'na karşı yapılan 17 Kasım ayaklanmasının 49. yılında, ülke genelinde kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.
Yunanistan'da Albaylar Cuntası'na karşı yapılan 17 Kasım ayaklanmasının 49. yılında, ülke genelinde kitlesel protesto gösterileri düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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Yunanistan'da Albaylar Cuntası'na karşı yapılan 17 Kasım ayaklanmasının 49. yılında, ülke genelinde kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.
Ülke genelinde düzenlenen eylemlerde, 'Parayı gençlere verin, NATO'ya değil' sloganları atıldı.
Yunanistan'da 1967’de Albaylar Cuntası yönetime el koyup demokratik hakları kısıtlarken çok sayıda siyasetçiyi cezaevine ve sürgüne göndermişti.
Bu baskılara karşı 1973’te Atina Teknik Üniversitesi'nde (Politehnio) başlatılan eyleme cunta yönetimi 17 Kasım 1973’te müdahale etmiş, tanklarla üniversiteye girerek 23 öğrencinin ölümüne yol açmıştı ve yüzlerce öğrenci tutuklanmıştı.
Ayaklanma bastırılsa da ülkede başlayan kitlesel protesto gösterileri sonuçta cuntanın sonunu getirmişti.
Her yıl 17 Kasım’da bu mücadeleyi ve mücadelede hayatını kaybedenleri anma amacıyla Teknik Üniversiteden başlayarak ABD Büyükelçiliğine doğru yürüyüş düzenleniyor. Yunanlar, ABD'yi 1967-1974 yıllarında cuntayı desteklemekle suçluyor.
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