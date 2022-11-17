https://sputniknews.com.tr/20221117/yemegini-sokak-kopegi-ile-paylasti-1063564217.html

Bursa'da bir genç, yemeğini sokak köpeği ile paylaştı

Bursa'da bir genç, yemeğini sokak köpeği ile paylaştı

Bursa'da kaldırım üzerinde oturarak yemeğini yiyen adam yanına gelen köpeğe kendi yemeğinden verdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

köpek

sokak köpeği

bursa

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, yemeğini alarak kaldırıma oturmasıyla birlikte bir sokak köpeği yanına gelerek oturdu. Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221117/ayagi-kirilan-kedi-acil-servise-gitti-1063550257.html

bursa

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köpek, sokak köpeği, bursa