https://sputniknews.com.tr/20221117/yemegini-sokak-kopegi-ile-paylasti-1063564217.html
Bursa'da bir genç, yemeğini sokak köpeği ile paylaştı
Bursa'da bir genç, yemeğini sokak köpeği ile paylaştı
Bursa'da kaldırım üzerinde oturarak yemeğini yiyen adam yanına gelen köpeğe kendi yemeğinden verdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T15:13+0300
2022-11-17T15:13+0300
2022-11-17T15:38+0300
yaşam
köpek
sokak köpeği
bursa
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, yemeğini alarak kaldırıma oturmasıyla birlikte bir sokak köpeği yanına gelerek oturdu. Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/ayagi-kirilan-kedi-acil-servise-gitti-1063550257.html
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köpek, sokak köpeği, bursa
köpek, sokak köpeği, bursa
Bursa'da bir genç, yemeğini sokak köpeği ile paylaştı
15:13 17.11.2022 (güncellendi: 15:38 17.11.2022) Abone ol
Bursa'da kaldırım üzerinde oturarak yemeğini yiyen adam yanına gelen köpeğe kendi yemeğinden verdi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, yemeğini alarak kaldırıma oturmasıyla birlikte bir sokak köpeği yanına gelerek oturdu.
Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi.