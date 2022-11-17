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https://sputniknews.com.tr/20221117/yemegini-sokak-kopegi-ile-paylasti-1063564217.html
Bursa'da bir genç, yemeğini sokak köpeği ile paylaştı
Bursa'da bir genç, yemeğini sokak köpeği ile paylaştı
Bursa'da kaldırım üzerinde oturarak yemeğini yiyen adam yanına gelen köpeğe kendi yemeğinden verdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T15:13+0300
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yaşam
köpek
sokak köpeği
bursa
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, yemeğini alarak kaldırıma oturmasıyla birlikte bir sokak köpeği yanına gelerek oturdu. Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/ayagi-kirilan-kedi-acil-servise-gitti-1063550257.html
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köpek, sokak köpeği, bursa
köpek, sokak köpeği, bursa

Bursa'da bir genç, yemeğini sokak köpeği ile paylaştı

15:13 17.11.2022 (güncellendi: 15:38 17.11.2022)
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - ALİ İHSAN UĞURYemeğini sokak köpeği ile paylaştı
Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - ALİ İHSAN UĞUR
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Bursa'da kaldırım üzerinde oturarak yemeğini yiyen adam yanına gelen köpeğe kendi yemeğinden verdi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, yemeğini alarak kaldırıma oturmasıyla birlikte bir sokak köpeği yanına gelerek oturdu.
Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi.
Ayağı kırılan kedi acil servise gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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