https://sputniknews.com.tr/20221117/vali-yerlikaya-istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-yaralanan-81-hastadan-68i-taburcu-oldu--1063571801.html

Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastadan 68’i taburcu oldu

Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastadan 68’i taburcu oldu

İstanbul Valisi Yerlikaya Beyoğlu'ndaki saldırıda yaralananlara ilişkin "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T18:35+0300

2022-11-17T18:35+0300

2022-11-17T18:35+0300

türkiye

ali yerlikaya

saldırı

istiklal caddesi

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

istiklal caddesi

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ali yerlikaya, saldırı, istiklal caddesi