https://sputniknews.com.tr/20221117/vali-yerlikaya-istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-yaralanan-81-hastadan-68i-taburcu-oldu--1063571801.html
Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastadan 68’i taburcu oldu
Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastadan 68’i taburcu oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya Beyoğlu'ndaki saldırıda yaralananlara ilişkin "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:35+0300
2022-11-17T18:35+0300
2022-11-17T18:35+0300
türkiye
ali yerlikaya
saldırı
istiklal caddesi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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ali yerlikaya, saldırı, istiklal caddesi
ali yerlikaya, saldırı, istiklal caddesi
Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastadan 68’i taburcu oldu
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İstanbul Valisi Yerlikaya Beyoğlu'ndaki saldırıda yaralananlara ilişkin "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor" açıklamasında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.