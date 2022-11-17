https://sputniknews.com.tr/20221117/umit-ozdag-bana-yonelik-bir-suikast-ihbari-2-degisik-kanaldan-geldi-1063543079.html

Ümit Özdağ: Bana yönelik bir suikast ihbarı 2 değişik kanaldan geldi

Ümit Özdağ: Bana yönelik bir suikast ihbarı 2 değişik kanaldan geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bana yönelik olarak bir suikast ihbarı, bilgisi iki değişik kanaldan geldi. Ben de bu bilgiyi Milli İstihbarat... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T00:39+0300

2022-11-17T00:39+0300

2022-11-17T00:44+0300

politika

ümit özdağ

zafer partisi

suikast

suikast girişimi

mit

ihbar

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında kendisine ‘suikast’ düzenlenmesine yönelik bilgilere ulaştığını ve bu bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştığını açıkladı.Özdağ, “Bana yönelik olarak bir suikast ihbarı, bilgisi iki değişik kanaldan geldi. Ben de bu bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarına, şimdi başkanına geçen ay resmi bir yazıyla parti kanalından yolladım. Bana gelen bilgiler bunlardır. ‘Devlet içerisinden yapılan bir çalışmayla, bana karşı bir suikast düzenleneceği bilgisi tarafıma ulaştı' dedim ve detayları genel sekreterimizin imzalı mektubuyla yolladık. Devlet kayıtlarına girmesi için yolladık” diye konuştu.Açıklamalarının devamında Özdağ, “Ama öğreniyoruz ki 10 gün önce Milli İstihbarat Teşkilatı bu mektubu savcılığa iletmiş. Savcılık da bir polis tahkikatı için polise iletmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü güvenlik şubesi, partimizin genel sekreterini ifade için çağırdı. Sayın genel sekreter de bana sordu. Ben kendisine ‘Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ifade vermemesi gerektiğini, ifadeyi doğrudan savcıya vermesi gerektiğini' söyledim avukat arkadaşlarla konuştuktan sonra. İfade savcılığa verilecek” dedi.'Mektup hedefine ulaştı'Özdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20221002/umit-ozdag-millet-ittifaki-6li-bir-yamali-bohca-siz-de-gole-maya-calmayin-lutfen--1061878510.html

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ümit özdağ, zafer partisi, suikast, suikast girişimi, mit, ihbar