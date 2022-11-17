https://sputniknews.com.tr/20221117/tisk-baskani-akkoldan-asgari-ucret-aciklamasi-biz-yine-elimizi-tasin-altina-koyacagiz-1063579729.html

TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması: Biz yine elimizi taşın altına koyacağız

TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması: Biz yine elimizi taşın altına koyacağız

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, asgari ücrete ilişkin olarak, "Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T22:51+0300

2022-11-17T22:51+0300

2022-11-17T22:56+0300

ekonomi

türkiye işveren sendikaları konfederasyonu

tisk

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

iş sağlığı ve güvenliği yasası

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Akkol, MESS tarafından yedincisi bu yıl Divan Kuruçeşme'de düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni"nde, rapor yerine icraat odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla çalışma hayatına değer katmaya devam ettiklerini söyledi.İş Sağlığı ve Güvenliği'nin (İSG) odaklandıkları konuların başında geldiğini dile getiren Akkol, çalışanları daha fazla korumak ve işletmeleri daha güvenli hale getirmek için İSG de dijital dönüşümün önemine değindi.Bu konuda yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Akkol, şöyle konuştu:Akkol, İSG konusunda farkındalığı artırmak için düzenledikleri ödül programı sayesinde bugüne kadar 1200'ün üzerinde proje ve 160 bin çalışana ulaşıldığını söyledi.'Dengeli bir asgari ücret konusunda gayret göstereceğiz'Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine de değinen Akkol, şunları söyledi:İSG uygulamalarında örnek 39 işletme ödüllendirildiMESS tarafından yedincisi bu yıl düzenlenen İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri kapsamında 7 kategoride 39 ödül verildi.Dijital İSG kategorisinde Arçelik, Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar kategorisinde Beltan Titreşim Elemanları AŞ, Eğitim ve İletişimde Yenilikçiler kategorisinde Copa Isı Sistemleri AŞ, Tesis Trafik ve Sürüş Güvenliğine Odaklananlar kategorisinde BSH Ev Aletleri AŞ, "Davranış Odaklılar kategorisinde Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ birinci oldu.Törende, "İSG Özel Ödülü" ve "İSG Elçileri" kategorilerinde ise 24 ayrı işletmeye ödül verildi.

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türkiye işveren sendikaları konfederasyonu, tisk, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, iş sağlığı ve güvenliği yasası