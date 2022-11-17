https://sputniknews.com.tr/20221117/the-simpsons-trumpin-2024te-tekrar-aday-olacagini-da-bildi-1063568532.html
The Simpsons, Trump'ın 2024'te tekrar aday olacağını da bildi
The Simpsons, Trump'ın 2024'te tekrar aday olacağını da bildi
Bazı kurgularının gerçeğe dönüşmesiyle adından söz ettiren çizgi dizi The Simspsons'ın 2015'te yayınlanan bir bölümünde Donald Trump'ın 2024 seçimlerine de... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T16:39+0300
2022-11-17T16:39+0300
2022-11-17T16:39+0300
yaşam
the simpsons
donald trump
seçim
tahmin
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049895207_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_71db9d57fcc8df073ba8da2479a2dffb.jpg
ABD'de 34 sezondur devam eden ve gündemlere ilişkin isabetli tahminleriyle adından söz ettiren The Simpsons çizgi dizisinde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağının gösterildiği fark edildi.Dizinin 2015 yılında yayınlanan 'Trumptastic Journey' başlıklı bölümünde Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağına dair öngörüler yer alırken 2024 seçimlerinde de aday olacağı gösteriliyordu.Dizinin senaristi Al Jean de Trump'ın adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından söz konusu bölümden bir sahnenin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta yer alan bir tabelada 'Trump 2024' yazdığı görüldü.Bölümün senaryosuna göre Trump, 2028 seçimlerinde de aday olacak.Dizi, 2000 yılında yayınlanan bir bölümünde Trump'ın başkanlığının işlenmiş ve daha sonra Kovid-19 pandemisini de öngörmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220811/simpsons-yeni-sezonunda-gelecegi-nasil-tahmin-ettigini-aciklayacak-1059803255.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049895207_93:0:825:549_1920x0_80_0_0_1651508998c7d97136cc83eaad65af5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
the simpsons, donald trump, seçim, tahmin, abd
the simpsons, donald trump, seçim, tahmin, abd
The Simpsons, Trump'ın 2024'te tekrar aday olacağını da bildi
Abone ol
Bazı kurgularının gerçeğe dönüşmesiyle adından söz ettiren çizgi dizi The Simspsons'ın 2015'te yayınlanan bir bölümünde Donald Trump'ın 2024 seçimlerine de aday olacağının gösterildiği ortaya çıktı.
ABD'de 34 sezondur devam eden ve gündemlere ilişkin isabetli tahminleriyle adından söz ettiren The Simpsons çizgi dizisinde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağının gösterildiği fark edildi.
Dizinin 2015 yılında yayınlanan 'Trumptastic Journey' başlıklı bölümünde Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağına dair öngörüler yer alırken 2024 seçimlerinde de aday olacağı gösteriliyordu.
Dizinin senaristi Al Jean de Trump'ın adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından söz konusu bölümden bir sahnenin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta yer alan bir tabelada 'Trump 2024' yazdığı görüldü.
Bölümün senaryosuna göre Trump, 2028 seçimlerinde de aday olacak.
Dizi, 2000 yılında yayınlanan bir bölümünde Trump'ın başkanlığının işlenmiş ve daha sonra Kovid-19 pandemisini de öngörmüştü.