https://sputniknews.com.tr/20221117/the-simpsons-trumpin-2024te-tekrar-aday-olacagini-da-bildi-1063568532.html

The Simpsons, Trump'ın 2024'te tekrar aday olacağını da bildi

The Simpsons, Trump'ın 2024'te tekrar aday olacağını da bildi

Bazı kurgularının gerçeğe dönüşmesiyle adından söz ettiren çizgi dizi The Simspsons'ın 2015'te yayınlanan bir bölümünde Donald Trump'ın 2024 seçimlerine de... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T16:39+0300

2022-11-17T16:39+0300

2022-11-17T16:39+0300

yaşam

the simpsons

donald trump

seçim

tahmin

abd

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ABD'de 34 sezondur devam eden ve gündemlere ilişkin isabetli tahminleriyle adından söz ettiren The Simpsons çizgi dizisinde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağının gösterildiği fark edildi.Dizinin 2015 yılında yayınlanan 'Trumptastic Journey' başlıklı bölümünde Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağına dair öngörüler yer alırken 2024 seçimlerinde de aday olacağı gösteriliyordu.Dizinin senaristi Al Jean de Trump'ın adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından söz konusu bölümden bir sahnenin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta yer alan bir tabelada 'Trump 2024' yazdığı görüldü.Bölümün senaryosuna göre Trump, 2028 seçimlerinde de aday olacak.Dizi, 2000 yılında yayınlanan bir bölümünde Trump'ın başkanlığının işlenmiş ve daha sonra Kovid-19 pandemisini de öngörmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220811/simpsons-yeni-sezonunda-gelecegi-nasil-tahmin-ettigini-aciklayacak-1059803255.html

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