https://sputniknews.com.tr/20221117/tesk-baskanindan-uyari-yilbasi-oncesi-her-onune-gelenin-etil-alkole-ulasmasi-engellenmeli-1063551472.html
TESK Başkanı'ndan uyarı: Yılbaşı öncesi her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli
TESK Başkanı'ndan uyarı: Yılbaşı öncesi her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli
TESK Başkanı Palandöken, son dönemde sahte içki kaynaklı ölümlerin arttığını belirterek, "Yılbaşını evde geçirecek olanların sahte içkiye yönelmesi ve her... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T12:14+0300
2022-11-17T12:14+0300
2022-11-17T12:21+0300
sahte içki
türkiye
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
uyarı
etil alkol
yılbaşı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, sahte içkiye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, sahte içkinin birçok kişinin ölümüne yol açmasının yanında devlet için de milyarlarca lira vergi kaybına yol açtığını dile getirdi.Dolandırıcıların orijinal şişelere sahte alkol koyarak ve sahte etiket yapıştırarak ya da doğrudan pet şişelerde satış yaptığını ifade eden Palandöken, "Yeni yıl öncesinde sahte içki üreticileri piyasaya daha çok çıkıyor. Yılbaşını evde geçirecek olanların sahte içkiye yönelmesi ve her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli. Yılbaşında ölüm tacirliği yapan sahte içki satıcılarına göz açtırılmamalı" değerlendirmesini yaptı.Palandöken, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221117/bursada-sahte-icki-zehirlenmesinde-olu-sayisi-5e-cikti-1063548281.html
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sahte içki, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), uyarı, etil alkol, yılbaşı
sahte içki, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), uyarı, etil alkol, yılbaşı
TESK Başkanı'ndan uyarı: Yılbaşı öncesi her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli
12:14 17.11.2022 (güncellendi: 12:21 17.11.2022) Abone ol
TESK Başkanı Palandöken, son dönemde sahte içki kaynaklı ölümlerin arttığını belirterek, "Yılbaşını evde geçirecek olanların sahte içkiye yönelmesi ve her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli" ifadesini kullandı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, sahte içkiye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, sahte içkinin birçok kişinin ölümüne yol açmasının yanında devlet için de milyarlarca lira vergi kaybına yol açtığını dile getirdi.
Dolandırıcıların orijinal şişelere sahte alkol koyarak ve sahte etiket yapıştırarak ya da doğrudan pet şişelerde satış yaptığını ifade eden Palandöken, "Yeni yıl öncesinde sahte içki üreticileri piyasaya daha çok çıkıyor. Yılbaşını evde geçirecek olanların sahte içkiye yönelmesi ve her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli. Yılbaşında ölüm tacirliği yapan sahte içki satıcılarına göz açtırılmamalı" değerlendirmesini yaptı.
Palandöken, şunları kaydetti:
"Devletimiz sık denetimlerle litrelerce kaçak alkol ele geçirse de talep olduğu sürece yine bir yolunu bulup üretiyorlar. Üstelik internet üzerinden birçok yerde etil alkolden sahte içki yapımının formülü yazılı ve görüntülü olarak anlatılıyor. Bu tür yayınlar için düzenleme yapılmalı. Devletimizin bu konuda çalışmaları ve denetimleri hızla sürerken vatandaşlarımız da kendi sağlıkları için bu yılbaşında bandrollü şekilde esnafımızdan alışveriş yapmalı. Ucuz diye merdiven altı üretim yapanlar tercih edilmemeli. Sadece yılbaşı dönemlerinde değil, yılın her döneminde bu fırsatçılara karşı tetikte olunmalı. Denetimler her ilde devam etse de vatandaşlarımız da şikayetlerini bildirmekten çekinmemeli."