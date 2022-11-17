TESK Başkanı'ndan uyarı: Yılbaşı öncesi her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli

"Devletimiz sık denetimlerle litrelerce kaçak alkol ele geçirse de talep olduğu sürece yine bir yolunu bulup üretiyorlar. Üstelik internet üzerinden birçok yerde etil alkolden sahte içki yapımının formülü yazılı ve görüntülü olarak anlatılıyor. Bu tür yayınlar için düzenleme yapılmalı. Devletimizin bu konuda çalışmaları ve denetimleri hızla sürerken vatandaşlarımız da kendi sağlıkları için bu yılbaşında bandrollü şekilde esnafımızdan alışveriş yapmalı. Ucuz diye merdiven altı üretim yapanlar tercih edilmemeli. Sadece yılbaşı dönemlerinde değil, yılın her döneminde bu fırsatçılara karşı tetikte olunmalı. Denetimler her ilde devam etse de vatandaşlarımız da şikayetlerini bildirmekten çekinmemeli."