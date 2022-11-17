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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/super-ligden-19-futbolcu-dunya-kupasinda-ulkelerini-temsil-edecek-1063725052.html
Süper Lig'den 19 futbolcu Dünya Kupası'nda ülkelerini temsil edecek
Süper Lig'den 19 futbolcu Dünya Kupası'nda ülkelerini temsil edecek
Dünya Kupası için heyecan dorukta. Son olarak Rusya’nın ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası üzerinden 4 yıldan fazla bir süre geçti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:14+0300
2022-11-22T18:17+0300
veri maç
dünya kupası
2022 dünya kupası
takım
milli takım
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Futbolseverler heyecan içinde ilk maç için başlama düdüğünü beklerken Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında, Katar’daki turnuvaya katılacak milli takımlar değerlendirildi.2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşan Türkiye, rakibine 3-1 yenilerek elendiği için büyük turnuvaya katılmaya hak kazanamadı. Ancak Süper Lig ekiplerinde forma giyen tanıdık isimler, 13 ülkenin milli takımında başarı kovalayacak.İşte 2022 Dünya Kupası’na oyuncu gönderen takımlar ve isimler:Fenerbahçe: Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador)Galatasaray: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka)Beşiktaş: Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N’Koudou (Kamerun), Romain Saiss (Fas)Trabzonspor: M. Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka)Yukatel Kayserispor: Majid Hosseini, Ali Karimi (İran)Arabam.com Konyaspor: Francisco Calvo (Kosta Rika)Fraport TAV Antalyaspor: Haji Wright (ABD)Corendon Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal)Atakaş Hatayspor: Samuel Adekugbe (Kanada)
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Ata Arslan
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dünya kupası, 2022 dünya kupası, takım, milli takım
dünya kupası, 2022 dünya kupası, takım, milli takım

Süper Lig'den 19 futbolcu Dünya Kupası'nda ülkelerini temsil edecek

18:14 17.11.2022 (güncellendi: 18:17 22.11.2022)
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Veri Maç Supertag için kapak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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Ata Arslan
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Çağlar Öner
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Dünya Kupası için heyecan dorukta. Son olarak Rusya’nın ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası üzerinden 4 yıldan fazla bir süre geçti.
Futbolseverler heyecan içinde ilk maç için başlama düdüğünü beklerken Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında, Katar’daki turnuvaya katılacak milli takımlar değerlendirildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşan Türkiye, rakibine 3-1 yenilerek elendiği için büyük turnuvaya katılmaya hak kazanamadı. Ancak Süper Lig ekiplerinde forma giyen tanıdık isimler, 13 ülkenin milli takımında başarı kovalayacak.
İşte 2022 Dünya Kupası’na oyuncu gönderen takımlar ve isimler:
Fenerbahçe: Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador)
Galatasaray: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka)
Beşiktaş: Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N’Koudou (Kamerun), Romain Saiss (Fas)
Trabzonspor: M. Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka)
Yukatel Kayserispor: Majid Hosseini, Ali Karimi (İran)
Arabam.com Konyaspor: Francisco Calvo (Kosta Rika)
Fraport TAV Antalyaspor: Haji Wright (ABD)
Corendon Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal)
Atakaş Hatayspor: Samuel Adekugbe (Kanada)
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