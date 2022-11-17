https://sputniknews.com.tr/20221117/spk-iki-sirketin-bedelsiz-sermaye-artirimini-onayladi-1063576426.html

SPK, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı

SPK, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ ve Mazhar Zorlu Holding AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T21:24+0300

2022-11-17T21:24+0300

2022-11-17T21:24+0300

ekonomi

spk

şirket

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 600 milyon lira, Q Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar lira, Ulusal Faktoring AŞ'nin 270 milyon lira, Koç Finansman AŞ'nin 410 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 40 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ'nin, Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin, Neo Portföy Yönetimi AŞ Simya I Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin, Gri Portföy Yönetimi AŞ’nin Gri Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’un kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.Kurul, @_Analizci_ Twitter hesabı üzerinden KORDS payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan KORDS paylarını satması sebebiyle Kadir Koçak'a idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20221112/spk-iki-sirketin-halka-arzini-onayladi-1063344845.html

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