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Rusya ve Azerbaycan, sınır geçiş noktalarının geliştirilmesinde işbirliği konusunda anlaştı
Rusya ve Azerbaycan, sınır geçiş noktalarının geliştirilmesinde işbirliği konusunda anlaştı
Rusya ve Azerbaycan görüşmelerinin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T23:07+0300
2022-11-17T23:07+0300
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rusya
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Rusya ve Azerbaycan, ülkeler arasında sınır geçiş noktalarının koordineli bir şekilde geliştirilmesinin yanı sıra, yasal olmayan yollardan elde edilen gelirlerin legalize edilmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında bilgi işbirliğine ilişkin anlaşma imzaladı.Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile Azerbaycan Sağlık Bakanlığı arasında sınır bölgelerinde veba salgınının epidemiyolojik güvenliğinin sağlanması ve uluslararası sağlık kurallarının uygulanması alanında işbirliği konusunda anlaşma imzalandı.Ayrıca, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı arasında gemi inşa alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı arasında ulaştırma sektöründeki personelin eğitiminde işbirliğinin geliştirilmesi konusunda.anlaşma imzalandı.
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rusya, azerbaycan, sınır
rusya, azerbaycan, sınır

Rusya ve Azerbaycan, sınır geçiş noktalarının geliştirilmesinde işbirliği konusunda anlaştı

23:07 17.11.2022
© AARusya ve Azerbaycan
Rusya ve Azerbaycan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Rusya ve Azerbaycan görüşmelerinin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı.
Rusya ve Azerbaycan, ülkeler arasında sınır geçiş noktalarının koordineli bir şekilde geliştirilmesinin yanı sıra, yasal olmayan yollardan elde edilen gelirlerin legalize edilmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında bilgi işbirliğine ilişkin anlaşma imzaladı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile Azerbaycan Sağlık Bakanlığı arasında sınır bölgelerinde veba salgınının epidemiyolojik güvenliğinin sağlanması ve uluslararası sağlık kurallarının uygulanması alanında işbirliği konusunda anlaşma imzalandı.
Ayrıca, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı arasında gemi inşa alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı arasında ulaştırma sektöründeki personelin eğitiminde işbirliğinin geliştirilmesi konusunda.anlaşma imzalandı.
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