https://sputniknews.com.tr/20221117/rusya-turkiyenin-ucus-yasagi-getirdigi-cift-tescilli-rus-ucaklarinin-durumunu-gorusuyoruz-1063575389.html
Rusya: Türkiye'yle uçuş yasağı getirilen çift tescilli Rus uçaklarının durumunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye'yle uçuş yasağı getirilen çift tescilli Rus uçaklarının durumunu görüşüyoruz
Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı İgor Çalik, Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği çift tescilli Rus uçaklarıyla ilgili duruma çözüm bulmak için Türk tarafıyla... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T20:36+0300
2022-11-17T20:36+0300
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uçak
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1 Kasım'da Türkiye, çift tescili bulunan Rus uçaklarının Türk hava sahasından geçmesini yasaklamıştı.Bakan Çalik, konuya ilişkin açıklamasında "Türk havacılık makamlarıyla durumu ele aldık. Bazı ek bilgiler talep ettiler. Bu hafta sunacağız" dedi.Batılı ülkelerin Ukrayna'da yaşananlar sebebiyle bir dizi yaptırım uygulaması sonrası Rus havayolu şirketleri uçak filolarını kayıtlı oldukları yabancı ülkelerden çekip tescillerini Rusya'ya geçirmişlerdi. Bazı uçaklarınsa iki ayrı yerde kayıtlı olma durumu sürmüştü. Bu da uçakları kiralayan şirketlerin bu uçakları yabancı ülkelerde bulundukları sırada alıkoyabilmelerine yol açıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221108/rusya-cift-tescili-olan-yolcu-ucaklarina-getirdigi-kisitlamalarla-ilgili-turkiye-ile-gorusecegiz-1063186518.html
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Rusya: Türkiye'yle uçuş yasağı getirilen çift tescilli Rus uçaklarının durumunu görüşüyoruz
20:36 17.11.2022 (güncellendi: 20:38 17.11.2022) Abone ol
Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı İgor Çalik, Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği çift tescilli Rus uçaklarıyla ilgili duruma çözüm bulmak için Türk tarafıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi.
1 Kasım'da Türkiye, çift tescili bulunan Rus uçaklarının Türk hava sahasından geçmesini yasaklamıştı.
Bakan Çalik, konuya ilişkin açıklamasında "Türk havacılık makamlarıyla durumu ele aldık. Bazı ek bilgiler talep ettiler. Bu hafta sunacağız" dedi.
Batılı ülkelerin Ukrayna'da yaşananlar sebebiyle bir dizi yaptırım uygulaması sonrası Rus havayolu şirketleri uçak filolarını kayıtlı oldukları yabancı ülkelerden çekip tescillerini Rusya'ya geçirmişlerdi. Bazı uçaklarınsa iki ayrı yerde kayıtlı olma durumu sürmüştü. Bu da uçakları kiralayan şirketlerin bu uçakları yabancı ülkelerde bulundukları sırada alıkoyabilmelerine yol açıyordu.