https://sputniknews.com.tr/20221117/rus-vekil-morozov-lahey-mahkemesinin-tarafsizligi-soz-konusu-degil-karar-enformasyon-provokasyonu-1063574855.html

Rus vekil Morozov: Lahey Mahkemesi'nin tarafsızlığı söz konusu değil, karar enformasyon provokasyonu

Rus vekil Morozov: Lahey Mahkemesi'nin tarafsızlığı söz konusu değil, karar enformasyon provokasyonu

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Birleşik Rusya partili milletvekili Oleg Morozov, Lahey Mahkemesi’nin MH17 uçağının düşürülmesiyle ilgili davada... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T20:23+0300

2022-11-17T20:23+0300

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RIA Novosti haber ajansına konuşan Morozov, “Mahkemenin tarafsızlığı söz konusu değil. Ayrıca bu karar bizi bağlamaz. Lahey Mahkemesi’nin kararı, enformasyon provokasyonu” ifadesini kullandı.Mahkeme kararının, siyasi savaş aracına dönüştüğünü söyleyen Rus milletvekili, “Düşman bizi karalamaya çalışıyor” dedi.Rusya’nın sunduğu argümanların göz ardı edildiğini kaydeden Morozov, “Bu kararın arz ettiği sorun, uzun yıllar süren soruşturmanın tüm aşamalarında Rusya’nın sunduğu argüman ve bilgilerin dikkate alınmamasıydı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221117/lahey-mahkemesi-mh17-olayinda-2-rus-bir-ukraynaliyi-suclu-buldu-1063570908.html

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