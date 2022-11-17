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https://sputniknews.com.tr/20221117/rus-vekil-morozov-lahey-mahkemesinin-tarafsizligi-soz-konusu-degil-karar-enformasyon-provokasyonu-1063574855.html
Rus vekil Morozov: Lahey Mahkemesi'nin tarafsızlığı söz konusu değil, karar enformasyon provokasyonu
Rus vekil Morozov: Lahey Mahkemesi'nin tarafsızlığı söz konusu değil, karar enformasyon provokasyonu
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Birleşik Rusya partili milletvekili Oleg Morozov, Lahey Mahkemesi’nin MH17 uçağının düşürülmesiyle ilgili davada... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T20:23+0300
2022-11-17T20:24+0300
dünya
lahey
rusya
mh17
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RIA Novosti haber ajansına konuşan Morozov, “Mahkemenin tarafsızlığı söz konusu değil. Ayrıca bu karar bizi bağlamaz. Lahey Mahkemesi’nin kararı, enformasyon provokasyonu” ifadesini kullandı.Mahkeme kararının, siyasi savaş aracına dönüştüğünü söyleyen Rus milletvekili, “Düşman bizi karalamaya çalışıyor” dedi.Rusya’nın sunduğu argümanların göz ardı edildiğini kaydeden Morozov, “Bu kararın arz ettiği sorun, uzun yıllar süren soruşturmanın tüm aşamalarında Rusya’nın sunduğu argüman ve bilgilerin dikkate alınmamasıydı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/lahey-mahkemesi-mh17-olayinda-2-rus-bir-ukraynaliyi-suclu-buldu-1063570908.html
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lahey, rusya, mh17
lahey, rusya, mh17

Rus vekil Morozov: Lahey Mahkemesi'nin tarafsızlığı söz konusu değil, karar enformasyon provokasyonu

20:23 17.11.2022 (güncellendi: 20:24 17.11.2022)
© AFP 2022 / DOMINIQUE FAGETMH17
MH17 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / DOMINIQUE FAGET
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Birleşik Rusya partili milletvekili Oleg Morozov, Lahey Mahkemesi’nin MH17 uçağının düşürülmesiyle ilgili davada verdiği kararın enformasyon provokasyonu olduğunu belirtti.
RIA Novosti haber ajansına konuşan Morozov, “Mahkemenin tarafsızlığı söz konusu değil. Ayrıca bu karar bizi bağlamaz. Lahey Mahkemesi’nin kararı, enformasyon provokasyonu” ifadesini kullandı.
Mahkeme kararının, siyasi savaş aracına dönüştüğünü söyleyen Rus milletvekili, “Düşman bizi karalamaya çalışıyor” dedi.
Rusya’nın sunduğu argümanların göz ardı edildiğini kaydeden Morozov, “Bu kararın arz ettiği sorun, uzun yıllar süren soruşturmanın tüm aşamalarında Rusya’nın sunduğu argüman ve bilgilerin dikkate alınmamasıydı” diye ekledi.
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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