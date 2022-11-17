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https://sputniknews.com.tr/20221117/rus-disisleri-mh17-davasinin-temelinde-siyasi-siparis-yatiyor-1063576547.html
Rus Dışişleri: MH17 davasının temelinde siyasi sipariş yatıyor
Rus Dışişleri: MH17 davasının temelinde siyasi sipariş yatıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey Mahkemesi’nin tarafsız adalet ilkelerini siyasi çıkarlar lehine ihmal etmesinden dolayı üzgün olduklarını belirtti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T21:26+0300
2022-11-17T21:26+0300
dünya
rusya
mh17
lahey
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Mahkeme sürecinin gidişatı ve sonucu, kararın temelinde, Lahey ve ortak soruşturma grubundaki arkadaşlarının trajedide Rusya’nın eli olduğu yönündeki iddiayı ilerletmeye yönelik siyasi siparişin yattığını gösteriyor” ifadesine yer verildi.Rusya’nın bu sürecin taraftarı olmadığını, ama buna rağmen Hollanda savcılığının davayı farklı bir şekilde sunmak için elinden geleni yaptığı kaydedilen açıklamada, “Mahkemeye de, ilgili delilleri suçlamalara uydurmak ve onunla çelişen gerçekleri göz ardı etmek ile görevli figüran rolü biçildi. Gördüğümüz gibi, Hollanda adaleti görevinin üstesinden geldi” dendi.Süreç boyunca mahkemenin Hollandalı siyasiler, savcılık temsilcileri ve medyanın emsalsiz baskısına maruz kaldığını kaydeden Bakanlık, siyasi sonucun dayatıldığını mahkemenin tarafsızlığının söz konusu olamayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Lahey Bölge Mahkemesinin mevcut siyasi konjonktür uğruna tarafsız adalet ilkelerini ihmal ederek Hollanda’nın tüm yargı sistemine ciddi bir itibar darbesi indirmesinden derin üzüntü duyuyoruz.”
https://sputniknews.com.tr/20221117/lahey-mahkemesi-mh17-olayinda-2-rus-bir-ukraynaliyi-suclu-buldu-1063570908.html
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rusya, mh17, lahey
rusya, mh17, lahey

Rus Dışişleri: MH17 davasının temelinde siyasi sipariş yatıyor

21:26 17.11.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey Mahkemesi’nin tarafsız adalet ilkelerini siyasi çıkarlar lehine ihmal etmesinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Mahkeme sürecinin gidişatı ve sonucu, kararın temelinde, Lahey ve ortak soruşturma grubundaki arkadaşlarının trajedide Rusya’nın eli olduğu yönündeki iddiayı ilerletmeye yönelik siyasi siparişin yattığını gösteriyor” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın bu sürecin taraftarı olmadığını, ama buna rağmen Hollanda savcılığının davayı farklı bir şekilde sunmak için elinden geleni yaptığı kaydedilen açıklamada, “Mahkemeye de, ilgili delilleri suçlamalara uydurmak ve onunla çelişen gerçekleri göz ardı etmek ile görevli figüran rolü biçildi. Gördüğümüz gibi, Hollanda adaleti görevinin üstesinden geldi” dendi.
Süreç boyunca mahkemenin Hollandalı siyasiler, savcılık temsilcileri ve medyanın emsalsiz baskısına maruz kaldığını kaydeden Bakanlık, siyasi sonucun dayatıldığını mahkemenin tarafsızlığının söz konusu olamayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Lahey Bölge Mahkemesinin mevcut siyasi konjonktür uğruna tarafsız adalet ilkelerini ihmal ederek Hollanda’nın tüm yargı sistemine ciddi bir itibar darbesi indirmesinden derin üzüntü duyuyoruz.”
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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