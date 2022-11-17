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Rus Dışişleri: AB, Ukrayna'daki ihtilafı tırmandırma yolunda
Rus Dışişleri: AB, Ukrayna'daki ihtilafı tırmandırma yolunda
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya askeri yardım misyonunu başlatan Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ihtilafını... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T20:10+0300
2022-11-17T20:10+0300
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Zaharova, “AB'nin Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma yolunda olduğu açık. Bu, Ukrayna'da diyalog ve siyasi çözüme bağlılık konusunda çeşitli düzeylerde duyduğumuz açıklamalarla açıkça çelişen bir başka adımdır” dedi.Kiev’e askeri destek misyonunun oluşturulmasının AB’nin Ukrayna’daki çatışmaların devamına bir yatırımı olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Kendi ihracat kontrol kurallarını atlayarak Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Kiev rejimine ölümcül silah tedariki şimdiden AB'ye 3.1 milyar euroya mal oldu. Şimdi bunlara milyonlarca dolarlık misyon masrafları da eklenecek ve bu da AB ülkelerinin vatandaşlarına ek bir yük getirecek” diye konuştu.Askeri yardım misyonu kapsamında, Rusya'nın Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinde aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu sivil nüfusu, Avrupa ve Amerikan silahlarını kullanarak bombalamaya devam edecek militanların eğitileceğini belirten Zaharova, “AB, Avrupa sivil toplumunun silah tedarikini durdurma, çatışmayı aktif olarak körüklemeyi bırakma, iç sorunlara ve AB vatandaşlarının ihtiyaçlarını dikkate alma çağrılarına kulak asmıyor” ifadelerini kullandı.
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Rus Dışişleri: AB, Ukrayna'daki ihtilafı tırmandırma yolunda
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya askeri yardım misyonunu başlatan Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ihtilafını tırmandırma yolunda olduğunu söyledi.
Zaharova, “AB'nin Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma yolunda olduğu açık. Bu, Ukrayna'da diyalog ve siyasi çözüme bağlılık konusunda çeşitli düzeylerde duyduğumuz açıklamalarla açıkça çelişen bir başka adımdır” dedi.
Kiev’e askeri destek misyonunun oluşturulmasının AB’nin Ukrayna’daki çatışmaların devamına bir yatırımı olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Kendi ihracat kontrol kurallarını atlayarak Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Kiev rejimine ölümcül silah tedariki şimdiden AB'ye 3.1 milyar euroya mal oldu. Şimdi bunlara milyonlarca dolarlık misyon masrafları da eklenecek ve bu da AB ülkelerinin vatandaşlarına ek bir yük getirecek” diye konuştu.
Askeri yardım misyonu kapsamında, Rusya'nın Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinde aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu sivil nüfusu, Avrupa ve Amerikan silahlarını kullanarak bombalamaya devam edecek militanların eğitileceğini belirten Zaharova, “AB, Avrupa sivil toplumunun silah tedarikini durdurma, çatışmayı aktif olarak körüklemeyi bırakma, iç sorunlara ve AB vatandaşlarının ihtiyaçlarını dikkate alma çağrılarına kulak asmıyor” ifadelerini kullandı.