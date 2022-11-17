https://sputniknews.com.tr/20221117/pfdkdan-adana-demirsporlu-belhandaya-2-mac-ceza--1063577860.html
PFDK'dan Adana Demirsporlu Belhanda'ya 2 maç ceza
PFDK'dan Adana Demirsporlu Belhanda'ya 2 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda'ya 2 maç men cezası verdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T22:07+0300
2022-11-17T22:07+0300
2022-11-17T22:07+0300
spor
younes belhanda
adana demirspor
aytemiz alanyaspor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ceza
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TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.PFDK'nin, Yukatel Kayserispor'a 343 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 181, Trabzonspor'a 126, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 56'şar, Galatasaray'a da 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.Kurulun, Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'a da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221115/super-ligden-19-oyuncu-dunya-kupasinda-boy-gosterecek-1063433364.html
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younes belhanda, adana demirspor, aytemiz alanyaspor, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza
younes belhanda, adana demirspor, aytemiz alanyaspor, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza
PFDK'dan Adana Demirsporlu Belhanda'ya 2 maç ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda'ya 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.
PFDK'nin, Yukatel Kayserispor'a 343 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 181, Trabzonspor'a 126, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 56'şar, Galatasaray'a da 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
Kurulun, Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'a da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi.