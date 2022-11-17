https://sputniknews.com.tr/20221117/pfdkdan-adana-demirsporlu-belhandaya-2-mac-ceza--1063577860.html

PFDK'dan Adana Demirsporlu Belhanda'ya 2 maç ceza

PFDK'dan Adana Demirsporlu Belhanda'ya 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda'ya 2 maç men cezası verdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

younes belhanda

adana demirspor

aytemiz alanyaspor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

ceza

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TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.PFDK'nin, Yukatel Kayserispor'a 343 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 181, Trabzonspor'a 126, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 56'şar, Galatasaray'a da 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.Kurulun, Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'a da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi.

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younes belhanda, adana demirspor, aytemiz alanyaspor, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza