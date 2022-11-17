Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221117/msb-suriye-ve-yunanistandan-ulkemize-yasa-disi-yollarla-gecmeye-calisan-19-kisi-yakalandi-1063570875.html
MSB: Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişi yakalandı
MSB: Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:07+0300
2022-11-17T18:20+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
sınır
pkk
pyd/ypg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063570957_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_3da35b12135c7cfc5cfb2aefbe71b98d.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu ifade edildi.Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063570957_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_05951112363ae4915c9d620c075b5559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), sınır, pkk, pyd/ypg
milli savunma bakanlığı (msb), sınır, pkk, pyd/ypg

MSB: Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişi yakalandı

18:07 17.11.2022 (güncellendi: 18:20 17.11.2022)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB, asker, sınır, Türk askeri
MSB, asker, sınır, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала