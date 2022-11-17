https://sputniknews.com.tr/20221117/msb-suriye-ve-yunanistandan-ulkemize-yasa-disi-yollarla-gecmeye-calisan-19-kisi-yakalandi-1063570875.html

MSB: Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişi yakalandı

MSB: Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T18:07+0300

2022-11-17T18:07+0300

2022-11-17T18:20+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

sınır

pkk

pyd/ypg

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu ifade edildi.Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.

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milli savunma bakanlığı (msb), sınır, pkk, pyd/ypg