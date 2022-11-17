https://sputniknews.com.tr/20221117/msb-suriye-ve-yunanistandan-ulkemize-yasa-disi-yollarla-gecmeye-calisan-19-kisi-yakalandi-1063570875.html
MSB: Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişi yakalandı
MSB: Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:07+0300
2022-11-17T18:07+0300
2022-11-17T18:20+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
sınır
pkk
pyd/ypg
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu ifade edildi.Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.
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milli savunma bakanlığı (msb), sınır, pkk, pyd/ypg
milli savunma bakanlığı (msb), sınır, pkk, pyd/ypg
MSB: Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişi yakalandı
18:07 17.11.2022 (güncellendi: 18:20 17.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.