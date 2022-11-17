https://sputniknews.com.tr/20221117/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1063570027.html
MSB: Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda şehit oldu" açıklamasında bulundu. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T17:41+0300
2022-11-17T17:41+0300
2022-11-17T17:41+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sinan İnak için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, "Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda şehit oldu" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sinan İnak için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.