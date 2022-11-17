https://sputniknews.com.tr/20221117/mhpden-ttb-icin-kanun-teklifi-1063551158.html
MHP'den 'TTB' için kanun teklifi
MHP'den 'TTB' için kanun teklifi
MHP'li Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) adından "Türk" isminin çıkarılması için kanun teklifi sundu. Ayrıca kanun teklifinde sağlıkçıların... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T12:07+0300
2022-11-17T12:07+0300
2022-11-17T12:07+0300
politika
mhp
kanun teklifi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062140621_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_546c0bc13b2e3776b9d27a341e044c5f.jpg
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, MHP’li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği’ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü. Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor.Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getirmesi üzerine tartışma başlamış MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Başlatılan soruşturma sonrasında TTB Başkanı Fincancı da önce gözaltına almış ardından da tutuklanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062140621_106:0:754:486_1920x0_80_0_0_72825ed15661c68f919b826d12db4c54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mhp, kanun teklifi
MHP'den 'TTB' için kanun teklifi
Abone ol
MHP'li Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) adından "Türk" isminin çıkarılması için kanun teklifi sundu. Ayrıca kanun teklifinde sağlıkçıların TTB'ye üye olmasının zorunluluğunun kaldırılması da yer aldı
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, MHP’li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği’ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü.
Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor.
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getirmesi üzerine tartışma başlamış MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Başlatılan soruşturma sonrasında TTB Başkanı Fincancı da önce gözaltına almış ardından da tutuklanmıştı.