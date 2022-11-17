https://sputniknews.com.tr/20221117/mhpden-ttb-icin-kanun-teklifi-1063551158.html

MHP'den 'TTB' için kanun teklifi

MHP'den 'TTB' için kanun teklifi

MHP'li Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) adından "Türk" isminin çıkarılması için kanun teklifi sundu. Ayrıca kanun teklifinde sağlıkçıların... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T12:07+0300

2022-11-17T12:07+0300

2022-11-17T12:07+0300

politika

mhp

kanun teklifi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062140621_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_546c0bc13b2e3776b9d27a341e044c5f.jpg

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, MHP’li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği’ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü. Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor.Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getirmesi üzerine tartışma başlamış MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Başlatılan soruşturma sonrasında TTB Başkanı Fincancı da önce gözaltına almış ardından da tutuklanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, kanun teklifi