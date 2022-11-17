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MHP'den 'TTB' için kanun teklifi
MHP'den 'TTB' için kanun teklifi
MHP'li Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) adından "Türk" isminin çıkarılması için kanun teklifi sundu. Ayrıca kanun teklifinde sağlıkçıların... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T12:07+0300
2022-11-17T12:07+0300
politika
mhp
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MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, MHP’li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği’ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü. Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor.Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getirmesi üzerine tartışma başlamış MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Başlatılan soruşturma sonrasında TTB Başkanı Fincancı da önce gözaltına almış ardından da tutuklanmıştı.
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mhp, kanun teklifi
mhp, kanun teklifi

MHP'den 'TTB' için kanun teklifi

12:07 17.11.2022
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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MHP'li Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) adından "Türk" isminin çıkarılması için kanun teklifi sundu. Ayrıca kanun teklifinde sağlıkçıların TTB'ye üye olmasının zorunluluğunun kaldırılması da yer aldı
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, MHP’li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği’ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü.
Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor.
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getirmesi üzerine tartışma başlamış MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Başlatılan soruşturma sonrasında TTB Başkanı Fincancı da önce gözaltına almış ardından da tutuklanmıştı.
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