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https://sputniknews.com.tr/20221117/merkez-bankasi-rezervleri-1175-milyar-dolar-ile-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1063577301.html
Merkez Bankası rezervleri 117.5 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 117.5 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 117 milyar 523 milyon... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T22:06+0300
2022-11-17T22:06+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar

Merkez Bankası rezervleri 117.5 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

22:06 17.11.2022
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 117 milyar 523 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.01.2022

38.577

71.636

110.214

25.02.2022

42.944

70.200

113.144

25.03.2022

42.399

65.638

108.037

29.04.2022

41.467

65.398

106.865

27.05.2022

41.611

61.285

102.897

24.06.2022

41.594

60.342

101.936

29.07.2022

40.163

61.101

101.263

26.08.2022

40.824

70.823

111.647

30.09.2022

38.996

68.052

107.048

28.10.2022

39.377

74.804

114.180

04.11.2022

38.507

75.175

113.682

11.11.2022

40.902

76.621

117.523

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