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Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' Dünya Kupası topu rekor fiyata satıldı
Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' Dünya Kupası topu rekor fiyata satıldı
Diego Maradona'nın İngiltere'yle oynanan maçta eliyle attığı goldeki top, çıkarıldığı müzayedede 2.37 milyon dolara satıldı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T23:28+0300
2022-11-17T23:28+0300
spor
diego maradona
top
satış
dünya kupası
açık artırma
rekor
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1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta, Diego Maradona hava mücadelesine çıktığı sırada tartışmalı bir şekilde topu eliyle yumruklamıştı. Bu gol geçerli sayılırken; maçın ardından Maradona'nın gol için yaptığı yorum olan 'Tanrı'nın Eli' yakıştırması tarihe geçmişti.Maçı yöneten Tunuslu hakem Ali Bin Nasser, gol için "Pozisyonu net bir şekilde göremedim. Shilton ve Maradona'nın sırtı dönüktü" diye konuşmuştu.NTV'de yer alan habere göre, o top, çarşamba günü Londra'daki Graham Budd Müzayedelerinde 2.37 milyon dolara açık artırmayla satıldı.Maradona, çeyrek finalde kullanılan tek top olan aynı topla sadece dört dakika sonra İngiltere'ye karşı harika bir ikinci gol atmıştı. Kendi sahasından yaklaşık 70 metre koşup, İngiltere takımının yarısını geçerek skoru 2-0 yapmıştı. Bu gol 2002'de Yüzyılın Dünya Kupası Golü seçilmişti.Futbolcunun bu maçta giydiği forma ise, açık arttırmada yaklaşık 8 milyon dolar karşılığında alıcı bulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220916/michael-jordanin-formasi-rekor-fiyata-satildi-1061281603.html
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diego maradona, top, satış, dünya kupası, açık artırma, rekor
diego maradona, top, satış, dünya kupası, açık artırma, rekor

Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' Dünya Kupası topu rekor fiyata satıldı

23:28 17.11.2022
© AFP 2022 / ArşivDiego Maradona, oyun tarzıyla futbolseverlerin sevgilisi haline gelmişti.
Diego Maradona, oyun tarzıyla futbolseverlerin sevgilisi haline gelmişti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / Arşiv
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Diego Maradona'nın İngiltere'yle oynanan maçta eliyle attığı goldeki top, çıkarıldığı müzayedede 2.37 milyon dolara satıldı.
1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta, Diego Maradona hava mücadelesine çıktığı sırada tartışmalı bir şekilde topu eliyle yumruklamıştı. Bu gol geçerli sayılırken; maçın ardından Maradona'nın gol için yaptığı yorum olan 'Tanrı'nın Eli' yakıştırması tarihe geçmişti.
Maçı yöneten Tunuslu hakem Ali Bin Nasser, gol için "Pozisyonu net bir şekilde göremedim. Shilton ve Maradona'nın sırtı dönüktü" diye konuşmuştu.
NTV'de yer alan habere göre, o top, çarşamba günü Londra'daki Graham Budd Müzayedelerinde 2.37 milyon dolara açık artırmayla satıldı.
Maradona, çeyrek finalde kullanılan tek top olan aynı topla sadece dört dakika sonra İngiltere'ye karşı harika bir ikinci gol atmıştı. Kendi sahasından yaklaşık 70 metre koşup, İngiltere takımının yarısını geçerek skoru 2-0 yapmıştı. Bu gol 2002'de Yüzyılın Dünya Kupası Golü seçilmişti.
Futbolcunun bu maçta giydiği forma ise, açık arttırmada yaklaşık 8 milyon dolar karşılığında alıcı bulmuştu.
Michael Jordan'ın forması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
SPOR
Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı
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