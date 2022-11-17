https://sputniknews.com.tr/20221117/maradonanin-tanrinin-eli-dunya-kupasi-topu-rekor-fiyata-satildi-1063581175.html

Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' Dünya Kupası topu rekor fiyata satıldı

Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' Dünya Kupası topu rekor fiyata satıldı

Diego Maradona'nın İngiltere'yle oynanan maçta eliyle attığı goldeki top, çıkarıldığı müzayedede 2.37 milyon dolara satıldı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T23:28+0300

2022-11-17T23:28+0300

2022-11-17T23:28+0300

spor

diego maradona

top

satış

dünya kupası

açık artırma

rekor

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1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta, Diego Maradona hava mücadelesine çıktığı sırada tartışmalı bir şekilde topu eliyle yumruklamıştı. Bu gol geçerli sayılırken; maçın ardından Maradona'nın gol için yaptığı yorum olan 'Tanrı'nın Eli' yakıştırması tarihe geçmişti.Maçı yöneten Tunuslu hakem Ali Bin Nasser, gol için "Pozisyonu net bir şekilde göremedim. Shilton ve Maradona'nın sırtı dönüktü" diye konuşmuştu.NTV'de yer alan habere göre, o top, çarşamba günü Londra'daki Graham Budd Müzayedelerinde 2.37 milyon dolara açık artırmayla satıldı.Maradona, çeyrek finalde kullanılan tek top olan aynı topla sadece dört dakika sonra İngiltere'ye karşı harika bir ikinci gol atmıştı. Kendi sahasından yaklaşık 70 metre koşup, İngiltere takımının yarısını geçerek skoru 2-0 yapmıştı. Bu gol 2002'de Yüzyılın Dünya Kupası Golü seçilmişti.Futbolcunun bu maçta giydiği forma ise, açık arttırmada yaklaşık 8 milyon dolar karşılığında alıcı bulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220916/michael-jordanin-formasi-rekor-fiyata-satildi-1061281603.html

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diego maradona, top, satış, dünya kupası, açık artırma, rekor