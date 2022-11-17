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https://sputniknews.com.tr/20221117/lonely-planet-istanbul-sofya-ekspresini-2023te-yapilmasi-gereken-6-yolculuk-arasinda-saydi-1063546959.html
Lonely Planet, İstanbul-Sofya Ekspresi'ni 2023'te yapılması gereken 6 yolculuk arasında saydı
Lonely Planet, İstanbul-Sofya Ekspresi'ni 2023'te yapılması gereken 6 yolculuk arasında saydı
Yayımladığı 150 milyondan fazla kitapla gezi rehberi yayıncılığının dünya liderlerinden olan Lonely Planet, 2023'te yapılabilecek en iyi yolculuklar arasında... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T07:27+0300
2022-11-17T07:27+0300
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bulgaristan
istanbul
sofya
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Independent'ın haberine göre Şirketin yıllık en iyiler listesindeki 30 turistik yer, 5 kategoride sıralandı: yolculuk, yeme, öğrenme, gevşeme ve bağlanma.Yolculuk kategorisinde, İstanbul'daki Halkalı İstasyonu'ndan akşam üzeri yola çıkıp Kapıkule üzerinden Bulgaristan'ın Plovdiv kentine ve nihayet sabah Sofya'ya ulaşan tren de önerildi.TCDD'nin internet sitesine göre, yaklaşık yarım gün süren ve her gün karşılıklı yapılan yolculuğun bilet fiyatı 31.12 euro ila 66.68 euro.Listenin yolculuk bölümünde ayrıca, Kanada'nın Yeni İskoçya (Nova Scotia) eyaleti, Butan, Zambiya, Batı Avustralya ve Kolombiya Ulusal Tabiat Parkı yer aldı.Lonely Planet'ın diğer önerileriyse şöyle:Yeme: Lima (Peru), Umbria (İtalya), Kuala Lumpur (Malezya), Fukuoka (Japonya), Güney Afrika, Montevideo (Uruguay).Gevşeme: Ürdün, Halkidiki (Yunanistan), Jamaika, Dominika, Raja Ampat (Endonezya), Malta.Bağlanma: Akra (Gana), Arnavutluk, Sidney, Guyana, Alaska, Boise (ABD).Öğrenme: New Mexico (ABD), Marsilya (Fransa), Manchester (Birleşik Krallık), Dresden (Almanya), El Salvador, Güney İskoçya (Birleşik Krallık).
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türkiye, bulgaristan, istanbul, sofya, tren yolu
türkiye, bulgaristan, istanbul, sofya, tren yolu

Lonely Planet, İstanbul-Sofya Ekspresi'ni 2023'te yapılması gereken 6 yolculuk arasında saydı

07:27 17.11.2022
© AADoğu Ekspresi 6 ayda 215 bin yolcuyu ağırladı
Doğu Ekspresi 6 ayda 215 bin yolcuyu ağırladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Yayımladığı 150 milyondan fazla kitapla gezi rehberi yayıncılığının dünya liderlerinden olan Lonely Planet, 2023'te yapılabilecek en iyi yolculuklar arasında İstanbul-Sofya Ekspresi'ni de gösterdi.
Independent'ın haberine göre Şirketin yıllık en iyiler listesindeki 30 turistik yer, 5 kategoride sıralandı: yolculuk, yeme, öğrenme, gevşeme ve bağlanma.
Yolculuk kategorisinde, İstanbul'daki Halkalı İstasyonu'ndan akşam üzeri yola çıkıp Kapıkule üzerinden Bulgaristan'ın Plovdiv kentine ve nihayet sabah Sofya'ya ulaşan tren de önerildi.
TCDD'nin internet sitesine göre, yaklaşık yarım gün süren ve her gün karşılıklı yapılan yolculuğun bilet fiyatı 31.12 euro ila 66.68 euro.
Listenin yolculuk bölümünde ayrıca, Kanada'nın Yeni İskoçya (Nova Scotia) eyaleti, Butan, Zambiya, Batı Avustralya ve Kolombiya Ulusal Tabiat Parkı yer aldı.
Lonely Planet'ın diğer önerileriyse şöyle:
Yeme: Lima (Peru), Umbria (İtalya), Kuala Lumpur (Malezya), Fukuoka (Japonya), Güney Afrika, Montevideo (Uruguay).
Gevşeme: Ürdün, Halkidiki (Yunanistan), Jamaika, Dominika, Raja Ampat (Endonezya), Malta.
Bağlanma: Akra (Gana), Arnavutluk, Sidney, Guyana, Alaska, Boise (ABD).
Öğrenme: New Mexico (ABD), Marsilya (Fransa), Manchester (Birleşik Krallık), Dresden (Almanya), El Salvador, Güney İskoçya (Birleşik Krallık).
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