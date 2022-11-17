https://sputniknews.com.tr/20221117/lonely-planet-istanbul-sofya-ekspresini-2023te-yapilmasi-gereken-6-yolculuk-arasinda-saydi-1063546959.html

Lonely Planet, İstanbul-Sofya Ekspresi'ni 2023'te yapılması gereken 6 yolculuk arasında saydı

Lonely Planet, İstanbul-Sofya Ekspresi'ni 2023'te yapılması gereken 6 yolculuk arasında saydı

Yayımladığı 150 milyondan fazla kitapla gezi rehberi yayıncılığının dünya liderlerinden olan Lonely Planet, 2023'te yapılabilecek en iyi yolculuklar arasında... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T07:27+0300

2022-11-17T07:27+0300

2022-11-17T07:27+0300

yaşam

türkiye

bulgaristan

istanbul

sofya

tren yolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059003976_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_5184e3a024ec2629f24b10d0544385ed.jpg

Independent'ın haberine göre Şirketin yıllık en iyiler listesindeki 30 turistik yer, 5 kategoride sıralandı: yolculuk, yeme, öğrenme, gevşeme ve bağlanma.Yolculuk kategorisinde, İstanbul'daki Halkalı İstasyonu'ndan akşam üzeri yola çıkıp Kapıkule üzerinden Bulgaristan'ın Plovdiv kentine ve nihayet sabah Sofya'ya ulaşan tren de önerildi.TCDD'nin internet sitesine göre, yaklaşık yarım gün süren ve her gün karşılıklı yapılan yolculuğun bilet fiyatı 31.12 euro ila 66.68 euro.Listenin yolculuk bölümünde ayrıca, Kanada'nın Yeni İskoçya (Nova Scotia) eyaleti, Butan, Zambiya, Batı Avustralya ve Kolombiya Ulusal Tabiat Parkı yer aldı.Lonely Planet'ın diğer önerileriyse şöyle:Yeme: Lima (Peru), Umbria (İtalya), Kuala Lumpur (Malezya), Fukuoka (Japonya), Güney Afrika, Montevideo (Uruguay).Gevşeme: Ürdün, Halkidiki (Yunanistan), Jamaika, Dominika, Raja Ampat (Endonezya), Malta.Bağlanma: Akra (Gana), Arnavutluk, Sidney, Guyana, Alaska, Boise (ABD).Öğrenme: New Mexico (ABD), Marsilya (Fransa), Manchester (Birleşik Krallık), Dresden (Almanya), El Salvador, Güney İskoçya (Birleşik Krallık).

bulgaristan

istanbul

sofya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, bulgaristan, istanbul, sofya, tren yolu