Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/lahey-mahkemesi-mh17-olayinda-2-rus-bir-ukraynaliyi-suclu-buldu-1063570908.html
Lahey Mahkemesi, MH17 olayında 2 Rus ve bir Ukraynalıyı suçlu buldu
Lahey Mahkemesi, MH17 olayında 2 Rus ve bir Ukraynalıyı suçlu buldu
Lahey Mahkemesi, Rusya vatandaşları İgor Girkin ve Sergey Dubinskiy ile Ukraynalı Leonid Harçenko’yu, MH17 yolcu uçağının düşürülmesi ve 298 yolcunun... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:10+0300
2022-11-17T18:23+0300
ukrayna krizi
lahey
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057517690_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_a7bbb85d92c26db116161ff4f7080206.jpg
Baş Yargıç Hendrik Steenhuis, “Mahkeme, Girkin, Dubinskiy ve Harçenko’nun suç faali olduğunu belirledi. Böylelikle mahkeme onları, MH17 uçağını yok etme ve 298 yolcusunu öldürme olmak üzere iki maddeden suçlu buldu” diye açıkladı.Girkin, Dubinskiy ve Harçenko’nun ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.Hollanda Savcılığı’nın, olayın dördüncü zanlısı Oleg Pulatov’a da hapis cezası verme talebinin reddedildiği ifade edildi.Baş Yargıç Steenhuis, “Mahkeme, Pulatov’un Buk hava savunma sistemini kullanmak için herhangi bir çaba sarf ettiğini tespit edemedi. Bu yüzden klasik fail olarak gösterilemez. Pulatov’un Buk’un kullanılmasına dahli olduğuna dair deliller yok. Böylelikle Pulatov suçsuz bulundu ve mahkeme, savcılığın ona hapis cezası verme talebini reddetti” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/lahey-bolge-mahkemesi-mh17-ucagini-dusuren-fuze-rusya-kontrolundeki-yerden-firlatildi-1063568417.html
lahey
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057517690_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_0cc1840677979c078bd20f38dc582417.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lahey, rusya, ukrayna
lahey, rusya, ukrayna

Lahey Mahkemesi, MH17 olayında 2 Rus ve bir Ukraynalıyı suçlu buldu

18:10 17.11.2022 (güncellendi: 18:23 17.11.2022)
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Lahey Mahkemesi, Rusya vatandaşları İgor Girkin ve Sergey Dubinskiy ile Ukraynalı Leonid Harçenko’yu, MH17 yolcu uçağının düşürülmesi ve 298 yolcunun ölmesinden suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti. Olayın dördüncü zanlısı Rusya vatandaşı Oleg Pulatov beraat etti.
Baş Yargıç Hendrik Steenhuis, “Mahkeme, Girkin, Dubinskiy ve Harçenko’nun suç faali olduğunu belirledi. Böylelikle mahkeme onları, MH17 uçağını yok etme ve 298 yolcusunu öldürme olmak üzere iki maddeden suçlu buldu” diye açıkladı.
Girkin, Dubinskiy ve Harçenko’nun ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Hollanda Savcılığı’nın, olayın dördüncü zanlısı Oleg Pulatov’a da hapis cezası verme talebinin reddedildiği ifade edildi.
Baş Yargıç Steenhuis, “Mahkeme, Pulatov’un Buk hava savunma sistemini kullanmak için herhangi bir çaba sarf ettiğini tespit edemedi. Bu yüzden klasik fail olarak gösterilemez. Pulatov’un Buk’un kullanılmasına dahli olduğuna dair deliller yok. Böylelikle Pulatov suçsuz bulundu ve mahkeme, savcılığın ona hapis cezası verme talebini reddetti” ifadesini kullandı.
MH17- Lahey - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
DÜNYA
Lahey Bölge Mahkemesi: MH17 uçağını düşüren füze Rusya kontrolündeki yerden fırlatıldı
16:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала