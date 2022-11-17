https://sputniknews.com.tr/20221117/lahey-mahkemesi-mh17-olayinda-2-rus-bir-ukraynaliyi-suclu-buldu-1063570908.html
Lahey Mahkemesi, MH17 olayında 2 Rus ve bir Ukraynalıyı suçlu buldu
Lahey Mahkemesi, MH17 olayında 2 Rus ve bir Ukraynalıyı suçlu buldu
Lahey Mahkemesi, Rusya vatandaşları İgor Girkin ve Sergey Dubinskiy ile Ukraynalı Leonid Harçenko’yu, MH17 yolcu uçağının düşürülmesi ve 298 yolcunun... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:10+0300
2022-11-17T18:10+0300
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Baş Yargıç Hendrik Steenhuis, “Mahkeme, Girkin, Dubinskiy ve Harçenko’nun suç faali olduğunu belirledi. Böylelikle mahkeme onları, MH17 uçağını yok etme ve 298 yolcusunu öldürme olmak üzere iki maddeden suçlu buldu” diye açıkladı.Girkin, Dubinskiy ve Harçenko’nun ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.Hollanda Savcılığı’nın, olayın dördüncü zanlısı Oleg Pulatov’a da hapis cezası verme talebinin reddedildiği ifade edildi.Baş Yargıç Steenhuis, “Mahkeme, Pulatov’un Buk hava savunma sistemini kullanmak için herhangi bir çaba sarf ettiğini tespit edemedi. Bu yüzden klasik fail olarak gösterilemez. Pulatov’un Buk’un kullanılmasına dahli olduğuna dair deliller yok. Böylelikle Pulatov suçsuz bulundu ve mahkeme, savcılığın ona hapis cezası verme talebini reddetti” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/lahey-bolge-mahkemesi-mh17-ucagini-dusuren-fuze-rusya-kontrolundeki-yerden-firlatildi-1063568417.html
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Lahey Mahkemesi, MH17 olayında 2 Rus ve bir Ukraynalıyı suçlu buldu
18:10 17.11.2022 (güncellendi: 18:23 17.11.2022) Abone ol
Lahey Mahkemesi, Rusya vatandaşları İgor Girkin ve Sergey Dubinskiy ile Ukraynalı Leonid Harçenko’yu, MH17 yolcu uçağının düşürülmesi ve 298 yolcunun ölmesinden suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti. Olayın dördüncü zanlısı Rusya vatandaşı Oleg Pulatov beraat etti.
Baş Yargıç Hendrik Steenhuis, “Mahkeme, Girkin, Dubinskiy ve Harçenko’nun suç faali olduğunu belirledi. Böylelikle mahkeme onları, MH17 uçağını yok etme ve 298 yolcusunu öldürme olmak üzere iki maddeden suçlu buldu” diye açıkladı.
Girkin, Dubinskiy ve Harçenko’nun ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Hollanda Savcılığı’nın, olayın dördüncü zanlısı Oleg Pulatov’a da hapis cezası verme talebinin reddedildiği ifade edildi.
Baş Yargıç Steenhuis, “Mahkeme, Pulatov’un Buk hava savunma sistemini kullanmak için herhangi bir çaba sarf ettiğini tespit edemedi. Bu yüzden klasik fail olarak gösterilemez. Pulatov’un Buk’un kullanılmasına dahli olduğuna dair deliller yok. Böylelikle Pulatov suçsuz bulundu ve mahkeme, savcılığın ona hapis cezası verme talebini reddetti” ifadesini kullandı.