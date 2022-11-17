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https://sputniknews.com.tr/20221117/kuruyemiste-fiyat-yuzde-100-artti-talep-yuzde-30-dustu-1063554311.html
Kuruyemişte fiyatlar yüzde 100 arttı, talep yüzde 30 düştü
Kuruyemişte fiyatlar yüzde 100 arttı, talep yüzde 30 düştü
Kuruyemiş ürünlerinde son bir yılda fiyat artışları yüzde 100'ü bulunca satışlar yüzde 30 azaldı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T12:54+0300
2022-11-17T12:57+0300
ekonomi
kuruyemiş
tüm kuruyemiş sanayici ve iş adamları derneği (tüksiad)
artış
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Son dönemde gıda ürünlerindeki fiyat artışları gündemden düşmezken, kuruyemiş ürünlerindeki fiyat hareketleri talebi olumsuz etkiledi.BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, kilogram bazında fındık içi fiyatının 200-250 TL, kabuklu fındığın 100 TL, Antep fıstığının 250-350 TL ve çiğ badem fiyatının 300 TL olduğu market ve kuruyemişçilerde, ceviz içinin kilogram fiyatı 250-300 TL, kabuklu ceviz ise 70-80 TL bandında seyrediyor.Önceki yıllarda en makul kuruyemiş çeşitleri arasında yer alan leblebinin fiyatı da son zamlardan nasibini almış gözüküyor. Sarı leblebinin kilogram fiyatı 90-100 TL arasında değişirken, beyaz leblebi de 80-90 TL seviyelerinde seyrediyor.Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Murat Yıldırım, kuruyemiş fiyatlarında son bir yılda fiyat artışları ortalama yüzde 100'ü bulunca alım gücü azalan tüketici tarafında talebin düştüğünü, dolayısıyla satışların yüzde 30 azaldığını söyledi.Fiyat artışlarında, yüksek maliyetlerin yanısıra plansız üretim ve olumsuz hava şartları dolayısıyla azalan arz ve bozulan talep dengesizliğine dikkat çeken Yıldırım, enflasyonist ortamda kuruyemiş fiyatlarının ciddi manada yükseldiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220809/asurenin-maliyeti-artti-bir-tencere-350-liraya-kaynayacak-1059702957.html
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kuruyemiş, tüm kuruyemiş sanayici ve iş adamları derneği (tüksiad), artış
kuruyemiş, tüm kuruyemiş sanayici ve iş adamları derneği (tüksiad), artış

Kuruyemişte fiyatlar yüzde 100 arttı, talep yüzde 30 düştü

12:54 17.11.2022 (güncellendi: 12:57 17.11.2022)
© AAKuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek
Kuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Kuruyemiş ürünlerinde son bir yılda fiyat artışları yüzde 100'ü bulunca satışlar yüzde 30 azaldı.
Son dönemde gıda ürünlerindeki fiyat artışları gündemden düşmezken, kuruyemiş ürünlerindeki fiyat hareketleri talebi olumsuz etkiledi.
BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, kilogram bazında fındık içi fiyatının 200-250 TL, kabuklu fındığın 100 TL, Antep fıstığının 250-350 TL ve çiğ badem fiyatının 300 TL olduğu market ve kuruyemişçilerde, ceviz içinin kilogram fiyatı 250-300 TL, kabuklu ceviz ise 70-80 TL bandında seyrediyor.
Önceki yıllarda en makul kuruyemiş çeşitleri arasında yer alan leblebinin fiyatı da son zamlardan nasibini almış gözüküyor. Sarı leblebinin kilogram fiyatı 90-100 TL arasında değişirken, beyaz leblebi de 80-90 TL seviyelerinde seyrediyor.
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Murat Yıldırım, kuruyemiş fiyatlarında son bir yılda fiyat artışları ortalama yüzde 100'ü bulunca alım gücü azalan tüketici tarafında talebin düştüğünü, dolayısıyla satışların yüzde 30 azaldığını söyledi.
Fiyat artışlarında, yüksek maliyetlerin yanısıra plansız üretim ve olumsuz hava şartları dolayısıyla azalan arz ve bozulan talep dengesizliğine dikkat çeken Yıldırım, enflasyonist ortamda kuruyemiş fiyatlarının ciddi manada yükseldiğini söyledi.
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