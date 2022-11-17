https://sputniknews.com.tr/20221117/konut-fiyat-endeksi-eylulde-yuzde-49-artti-1063545509.html
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4.9 arttı
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4.9 arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4.9 artarak 575.2 seviyesinde gerçekleşti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T03:36+0300
2022-11-17T03:36+0300
2022-11-17T03:36+0300
ekonomi
türkiye
türkiye konut fiyat endeksi
konut fiyatları
artış
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4.9 artarak 575.2 olarak kayıtlara geçti.Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 189.2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 58 oldu.Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4.6, yüzde 4.3 ve yüzde 5.8 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 212.1, Ankara'da yüzde 196 ve İzmir'de yüzde 185.8 yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/istanbulda-ortalama-kiralar-10-bin-lirayi-asti-1063487257.html
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türkiye, türkiye konut fiyat endeksi, konut fiyatları, artış
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4.9 arttı
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4.9 artarak 575.2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4.9 artarak 575.2 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 189.2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 58 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4.6, yüzde 4.3 ve yüzde 5.8 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 212.1, Ankara'da yüzde 196 ve İzmir'de yüzde 185.8 yükseldi.