https://sputniknews.com.tr/20221117/kiev-hava-savunmamiz-rus-fuze-saldirilariyla-bas-edemiyor-1063571181.html
Kiev: Hava savunmamız Rus füze saldırılarıyla baş edemiyor
Kiev: Hava savunmamız Rus füze saldırılarıyla baş edemiyor
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ülkedeki mevcut hava savunma sistemlerinin Rus füze saldırılarıyla baş edemediğini itiraf etti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:16+0300
2022-11-17T18:16+0300
2022-11-17T18:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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füze
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat yaptığı açıklamada, Ukrayna’da hizmet veren hava savunma sistemlerinin Rus füze saldırılarıyla baş edemediğini söyledi.İgnat, “Bugün 17 Kasım, hava savunma sistemleri, daha önceki füze saldırılarında olduğu kadar ‘başarılı’ olamadı. Bu sefer hava savunmasını etkili bir şekilde kullanamadık, düşman sistemlerimizi karıştıran rotaları kullandı. Bunun nedeni, Ukrayna'nın etkin bir şekilde çalışacak yeterli hava savunma sistemine sahip olmamasıdır” dedi.Mevcut tehditlere karşı koymak için Ukrayna’da şu anda kullanılan Alman IRIS-T SLM veya Norveç NASAMS gibi daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten sözcü, “Etki alanlarına giren seyir füzeleri veya Şahed insansız hava araçları gibi tüm hedefleri bu sistemler vurabiliyor. Bu nedenle Batı'dan ısrarla bize farklı türlerde daha fazla sistem vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, rusya, füze
Kiev: Hava savunmamız Rus füze saldırılarıyla baş edemiyor
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ülkedeki mevcut hava savunma sistemlerinin Rus füze saldırılarıyla baş edemediğini itiraf etti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat yaptığı açıklamada, Ukrayna’da hizmet veren hava savunma sistemlerinin Rus füze saldırılarıyla baş edemediğini söyledi.
İgnat, “Bugün 17 Kasım, hava savunma sistemleri, daha önceki füze saldırılarında olduğu kadar ‘başarılı’ olamadı. Bu sefer hava savunmasını etkili bir şekilde kullanamadık, düşman sistemlerimizi karıştıran rotaları kullandı. Bunun nedeni, Ukrayna'nın etkin bir şekilde çalışacak yeterli hava savunma sistemine sahip olmamasıdır” dedi.
Mevcut tehditlere karşı koymak için Ukrayna’da şu anda kullanılan Alman IRIS-T SLM veya Norveç NASAMS gibi daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten sözcü, “Etki alanlarına giren seyir füzeleri veya Şahed insansız hava araçları gibi tüm hedefleri bu sistemler vurabiliyor. Bu nedenle Batı'dan ısrarla bize farklı türlerde daha fazla sistem vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.