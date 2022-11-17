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Kadıköy Söğütlüçeşme'de yoldan çıkan metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı
Kadıköy Söğütlüçeşme'de yoldan çıkan metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı
İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, yolun karşısında yer alan Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı. Olay yerine ekipler sevk... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
kadıköy
metrobüs
kaza
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İstanbul Söğütlüçeşme metrobüs durağında bir araç, yoldan çıkarak karşı yer alan Kadıköy Evlendirme dairesinin duvarına çarptı.
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kadıköy, metrobüs, kaza
kadıköy, metrobüs, kaza

Kadıköy Söğütlüçeşme'de yoldan çıkan metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı

13:43 17.11.2022 (güncellendi: 14:03 17.11.2022)
© AAİETT otobüs, metrobüs
İETT otobüs, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, yolun karşısında yer alan Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazada yaralananların olduğu belirtildi.
İstanbul Söğütlüçeşme metrobüs durağında bir araç, yoldan çıkarak karşı yer alan Kadıköy Evlendirme dairesinin duvarına çarptı.
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