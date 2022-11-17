https://sputniknews.com.tr/20221117/kadikoy-sogutlucesmede-yoldan-cikan-metrobus-kadikoy-belediyesinin-duvarina-carpti-1063556809.html
Kadıköy Söğütlüçeşme'de yoldan çıkan metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı
Kadıköy Söğütlüçeşme'de yoldan çıkan metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı
İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, yolun karşısında yer alan Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı. Olay yerine ekipler sevk... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T13:43+0300
2022-11-17T13:43+0300
2022-11-17T14:03+0300
yaşam
kadıköy
metrobüs
kaza
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İstanbul Söğütlüçeşme metrobüs durağında bir araç, yoldan çıkarak karşı yer alan Kadıköy Evlendirme dairesinin duvarına çarptı.
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Kadıköy Söğütlüçeşme'de yoldan çıkan metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı
13:43 17.11.2022 (güncellendi: 14:03 17.11.2022) Abone ol
İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, yolun karşısında yer alan Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazada yaralananların olduğu belirtildi.
İstanbul Söğütlüçeşme metrobüs durağında bir araç, yoldan çıkarak karşı yer alan Kadıköy Evlendirme dairesinin duvarına çarptı.