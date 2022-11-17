https://sputniknews.com.tr/20221117/jpmorgan-sabitkoinlerden-25-milyar-dolarlik-cikis-gerceklesti-1063576900.html
JPMorgan: Sabitkoinlerden 25 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti
JPMorgan: Sabitkoinlerden 25 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti
JPMorgan’ın raporuna göre, Terra hesap dışında bırakıldığında, yılın başında 170 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşan sabitkoin hacmi, 25 milyar dolar... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T21:44+0300
2022-11-17T21:44+0300
2022-11-17T21:44+0300
ekonomi
jpmorgan
sabitkoin
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Mayıs ayından beri sabitkoinler aracılığıyla 25 milyar dolar kripto piyasasından çıktı.Bloomberg HT'nin haberine göre sabitkoin terimi, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenen jetonlar için kullanılıyor. Değeri dolara sabitlenen sabitkoinler, nakit paralar ile kripto paraların arasında köprü görevi görüyor. Sabitkoinlerin hacmindeki artış ve azalışın, dijital varlık piyasasına giriş ve çıkış yapan nakit parayı temsil ettiği belirtiliyor.JPMorgan’dan yayınlanan rapora göre, Terra/LUNA’nın çöküşünden önce, Mayıs ayında sabitkoin hacmi 186 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşmıştı. Buna ek olarak, 2021’in başında 30 milyar dolar olan sabitkoin hacmi, 2020’de ise 5 milyar dolardı. Mayıs ayından beri sabitkoin hacmi 41 milyar dolar küçülürken, bunun yaklaşık yarısı Terra’nın çöküşünden kaynaklandı.Terra hesap dışında bırakılınca ise, sabitkoin hacminin 2022’nin başında 170 milyar dolar ile tepe noktasına ulaştığı görülüyor.2020 ve 2021’de sabitkoinler aracılığıyla kripto piyasasına giren 165 milyar dolara kıyasla, bu çıkış görece küçük kalıyor. Fakat JPMorgan’a göre, sabitkoinlerdeki küçülme durmadığı sürece, kripto piyasasında sürdürülebilir bir iyileşme sağlanamayacak.
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jpmorgan , sabitkoin, terra, kripto, kripto para
JPMorgan: Sabitkoinlerden 25 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti
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JPMorgan’ın raporuna göre, Terra hesap dışında bırakıldığında, yılın başında 170 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşan sabitkoin hacmi, 25 milyar dolar küçüldü.
Mayıs ayından beri sabitkoinler aracılığıyla 25 milyar dolar kripto piyasasından çıktı.
Bloomberg HT'nin haberine
göre sabitkoin terimi, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenen jetonlar için kullanılıyor. Değeri dolara sabitlenen sabitkoinler, nakit paralar ile kripto paraların arasında köprü görevi görüyor. Sabitkoinlerin hacmindeki artış ve azalışın, dijital varlık piyasasına giriş ve çıkış yapan nakit parayı temsil ettiği belirtiliyor.
JPMorgan’dan yayınlanan rapora göre, Terra/LUNA’nın çöküşünden önce, Mayıs ayında sabitkoin hacmi 186 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşmıştı. Buna ek olarak, 2021’in başında 30 milyar dolar olan sabitkoin hacmi, 2020’de ise 5 milyar dolardı. Mayıs ayından beri sabitkoin hacmi 41 milyar dolar küçülürken, bunun yaklaşık yarısı Terra’nın çöküşünden kaynaklandı.
Terra hesap dışında bırakılınca ise, sabitkoin hacminin 2022’nin başında 170 milyar dolar ile tepe noktasına ulaştığı görülüyor.
2020 ve 2021’de sabitkoinler aracılığıyla kripto piyasasına giren 165 milyar dolara kıyasla, bu çıkış görece küçük kalıyor. Fakat JPMorgan’a göre, sabitkoinlerdeki küçülme durmadığı sürece, kripto piyasasında sürdürülebilir bir iyileşme sağlanamayacak.