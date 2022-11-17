https://sputniknews.com.tr/20221117/jeffrey-dahmerin-babasi-oglunun-cinayetlerini-durdurabilirdi--1063559800.html

'Jeffrey Dahmer'in babası, oğlunun cinayetlerini durdurabilirdi'

'Jeffrey Dahmer'in babası, oğlunun cinayetlerini durdurabilirdi'

ABD'li seri katil Jeffrey Dahmer'in babası Lionel Dahmer, katıldığı bir televizyon programında, oğlunun cinayetlerini durdurmak için önüne pek çok fırsat... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T14:10+0300

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yaşam

dahmer

jeffrey dahmer

baba

cinayet

seri katil

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ABD'de yayınlanan Dr. Phillip C. McGraw'un programı 'Dr. Phil'e seri katil Jeffrey Dahmer'in babası Lionel Dahmer konuk olarak katıldı. Tamamı üç günde yayınlanacak programın TMZ'de yer alan kesitlerine göre Lionel Dahmer, oğlunun sıra dışı yaşantısının ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkarmak için önüne iki önemli fırsat çıktığını, ancak çeşitli nedenlerle bu konuda başarısız olduğunu söyledi.Büyükannesiyle Milwaukee'de yaşadığı sırada oğlu Jeffrey'in odasında tahtadan gizemli bir kutu bulundurduğunu dile getiren baba Dahmer, şu ifadeleri kullandı:Söz konusu tarihte Jeffrey, nihayetinde sayısı 17'ye ulaşacak cinayetlerine başlamıştı. "Kutuyu açacağımı ve içinde ne olduğunu öğreneceğimi söyledim. Çünkü içinde pornografik bi şeyler olduğunu düşünmüştüm" diyen Lionel, şöyle devam etti:Lionel'e göre o sırada söz konusu kutunun içerisinde kesik bir baş bulunuyordu. Dahmer babasından talep ettiği sürede kutunun içerisindeki başı başka bir yere götürdü ve yerine pornografik dergiler koydu.Baba Dahmer, o gece kutuyu açmakta ısrar etseydi ve gerçeği ortaya çıkarsaydı çok sayıda cinayeti engellemiş olabileceğini kaydetti.Oğlunun cani yanının henüz küçük bir çocukken hayvanların bedensel bütünlüğünü bozma takıntısına sahip olmasıyla başlamış olabileceğini belirten baba Dahmer'e göre Jeffrey Dahmer, henüz genç yaşta küçük hayvanları kesip onların organlarıyla oynamaktan cinsel bir haz alıyordu.

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dahmer, jeffrey dahmer, baba, cinayet, seri katil