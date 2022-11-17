https://sputniknews.com.tr/20221117/jeffrey-dahmerin-babasi-oglunun-cinayetlerini-durdurabilirdi--1063559800.html
'Jeffrey Dahmer'in babası, oğlunun cinayetlerini durdurabilirdi'
'Jeffrey Dahmer'in babası, oğlunun cinayetlerini durdurabilirdi'
ABD'li seri katil Jeffrey Dahmer'in babası Lionel Dahmer, katıldığı bir televizyon programında, oğlunun cinayetlerini durdurmak için önüne pek çok fırsat... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T14:10+0300
2022-11-17T14:10+0300
2022-11-17T14:12+0300
yaşam
dahmer
jeffrey dahmer
baba
cinayet
seri katil
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ABD'de yayınlanan Dr. Phillip C. McGraw'un programı 'Dr. Phil'e seri katil Jeffrey Dahmer'in babası Lionel Dahmer konuk olarak katıldı. Tamamı üç günde yayınlanacak programın TMZ'de yer alan kesitlerine göre Lionel Dahmer, oğlunun sıra dışı yaşantısının ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkarmak için önüne iki önemli fırsat çıktığını, ancak çeşitli nedenlerle bu konuda başarısız olduğunu söyledi.Büyükannesiyle Milwaukee'de yaşadığı sırada oğlu Jeffrey'in odasında tahtadan gizemli bir kutu bulundurduğunu dile getiren baba Dahmer, şu ifadeleri kullandı:Söz konusu tarihte Jeffrey, nihayetinde sayısı 17'ye ulaşacak cinayetlerine başlamıştı. "Kutuyu açacağımı ve içinde ne olduğunu öğreneceğimi söyledim. Çünkü içinde pornografik bi şeyler olduğunu düşünmüştüm" diyen Lionel, şöyle devam etti:Lionel'e göre o sırada söz konusu kutunun içerisinde kesik bir baş bulunuyordu. Dahmer babasından talep ettiği sürede kutunun içerisindeki başı başka bir yere götürdü ve yerine pornografik dergiler koydu.Baba Dahmer, o gece kutuyu açmakta ısrar etseydi ve gerçeği ortaya çıkarsaydı çok sayıda cinayeti engellemiş olabileceğini kaydetti.Oğlunun cani yanının henüz küçük bir çocukken hayvanların bedensel bütünlüğünü bozma takıntısına sahip olmasıyla başlamış olabileceğini belirten baba Dahmer'e göre Jeffrey Dahmer, henüz genç yaşta küçük hayvanları kesip onların organlarıyla oynamaktan cinsel bir haz alıyordu.
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dahmer, jeffrey dahmer, baba, cinayet, seri katil
dahmer, jeffrey dahmer, baba, cinayet, seri katil
'Jeffrey Dahmer'in babası, oğlunun cinayetlerini durdurabilirdi'
14:10 17.11.2022 (güncellendi: 14:12 17.11.2022) Abone ol
ABD'li seri katil Jeffrey Dahmer'in babası Lionel Dahmer, katıldığı bir televizyon programında, oğlunun cinayetlerini durdurmak için önüne pek çok fırsat çıktığını ancak başarısız olduğunu kaydetti.
ABD'de yayınlanan Dr. Phillip C. McGraw'un programı 'Dr. Phil'e seri katil Jeffrey Dahmer'in babası Lionel Dahmer konuk olarak katıldı.
Tamamı üç günde yayınlanacak programın TMZ'de
yer alan kesitlerine göre Lionel Dahmer, oğlunun sıra dışı yaşantısının ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkarmak için önüne iki önemli fırsat çıktığını, ancak çeşitli nedenlerle bu konuda başarısız olduğunu söyledi.
Büyükannesiyle Milwaukee'de yaşadığı sırada oğlu Jeffrey'in odasında tahtadan gizemli bir kutu bulundurduğunu dile getiren baba Dahmer, şu ifadeleri kullandı:
"Milwaukee'ye gittiğimde odasında kapalı bir kutu buldum. Kutuyu açacağımı söyledim. Kutuyu açmak için bir alet almak amacıyla bodruma indim. İstediğini yapmak için kendine ait küçük de olsa bir alana sahip olmamaktan şikayet edip durdu."
Söz konusu tarihte Jeffrey, nihayetinde sayısı 17'ye ulaşacak cinayetlerine başlamıştı.
"Kutuyu açacağımı ve içinde ne olduğunu öğreneceğimi söyledim. Çünkü içinde pornografik bi şeyler olduğunu düşünmüştüm" diyen Lionel, şöyle devam etti:
"Ancak beni beklemem için ikna etti. 'Yarına kadar bekle baba. Yarın senin için açacağım ama şimdi bir şey yapma' dedi."
Lionel'e göre o sırada söz konusu kutunun içerisinde kesik bir baş bulunuyordu. Dahmer babasından talep ettiği sürede kutunun içerisindeki başı başka bir yere götürdü ve yerine pornografik dergiler koydu.
Baba Dahmer, o gece kutuyu açmakta ısrar etseydi ve gerçeği ortaya çıkarsaydı çok sayıda cinayeti engellemiş olabileceğini kaydetti.
Oğlunun cani yanının henüz küçük bir çocukken hayvanların bedensel bütünlüğünü bozma takıntısına sahip olmasıyla başlamış olabileceğini belirten baba Dahmer'e göre Jeffrey Dahmer, henüz genç yaşta küçük hayvanları kesip onların organlarıyla oynamaktan cinsel bir haz alıyordu.