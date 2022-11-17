https://sputniknews.com.tr/20221117/istiklal-caddesi-bombacisi-itiraf-etti-taksimde-2-kez-kesif-yapmis-1063565675.html

İstiklal Caddesi bombacısı itiraf etti: Taksim'de 2 kez keşif yapmış

İstiklal Caddesi bombacısı itiraf etti: Taksim'de 2 kez keşif yapmış

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır, emniyet ifadesinde Taksim'de iki kez keşif yaptığını söyledi. Teröristin verdiği... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T15:48+0300

2022-11-17T15:48+0300

2022-11-17T15:52+0300

türkiye

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pkk

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istiklal caddesi

türkiye

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İstiklal Caddesi'nde, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam Albashir emniyet ifadesinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı.8 kişilik Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulanan Ahlam Albashır, temmuz ayında PKK'ya "Hacı" kod adlı kişi tarafından Türkiye'ye gönderildiğini söyledi."Hacı" kod adlı kişinin kendisine 400 lira ve 2 cep telefonu verdiğini belirten Albashır, önce İdlib'e giderek firari Bilal Hassan ile buluştuğunu kaydetti.27 Temmuz'da önce Hatay'a ardından karayoluyla İstanbul'a geldiklerini anlatan Albashır, Esenler'de Ferhat Habeş'e ait atölyede çalışmaya başladıklarını belirtti.4 ay boyunca Bilal Hassan'ın hiç dışarı çıkmadığı bilgisini veren Albashır, kendisinin de saldırıdan önce iki kez Taksim'e keşif yapmak üzere gittiğini ifade etti.Ahlam Albashır'ın verdiği bilgiye göre; son keşif saldırıdan 11 gün önce yapıldı.Olay günü kendisine bomba yüklü çantayı veren Bilal Hassan'ın "İşim var, sen git ben sonra geleceğim" dediğini aktaran Albashır'in bir örgüt üyesinin bankta oturduğu sırada fotoğraflarını çekerek "Hacı" kod adlı kişiye yolladığı iddiası da asılsız çıktı.Teröristin daha önceden korktuğu için bu yönde bir ifade verdiği öğrenildi.Saldırıda yalnız olmadığını da söylediPKK/YPG üyesi kadın saldırı sırasında yalnız olmadığını anlattı. Örgüt üyesi başka isimlerin kendisini izlediğini iddia etti. El Beşir yanında bomba ile bankta otururken, Hacı isimli teröristin kalabalığa baktığını ve patlat talimatı verdiğini söyledi. Kadın terörist bu talimatın ardından banktan kalktığını ve bombayı patlattığını anlattı.Örgüte nasıl girdiğini anlattıSevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.Öte yandan Ahlam Albashır ile karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albahsır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.

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taksim, saldırı, pkk, pkk/pyd, istiklal caddesi, türkiye