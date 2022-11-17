https://sputniknews.com.tr/20221117/istanbuldaki-taksi-soforleri-bombali-saldirida-yasamini-yitirenleri-istiklal-caddesinde-andi-1063546047.html

İstanbul'daki taksi şoförleri, bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı

İstanbul'daki taksi şoförleri, bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve kentteki çok sayıda taksi şoförü, İstiklal Caddesi'ni ziyaret ederek terör saldırısında hayatını... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T05:13+0300

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2022-11-17T05:13+0300

türkiye

istanbul

taksici

taksiciler odası

eyüp aksu

bombalı saldırı

anma

istiklal caddesi

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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma yürürken 'Terörü lanetliyoruz' yazılı pankart açan taksi şoförleri, platforma karanfiller bıraktı. Anma sırasında Kuran okunarak dua edildi.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, alanda yaptığı konuşmada, İstiklal Caddesi'nde hain bir saldırı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:Kalabalık, saygı duruşunun ardından alandan ayrıldı.İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221116/taksimdeki-bombali-saldirida-41-dakika-detayinin-sirri-cozuldu-1063496918.html

türkiye

istanbul

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istanbul, taksici, taksiciler odası, eyüp aksu, bombalı saldırı, anma, istiklal caddesi