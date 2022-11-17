https://sputniknews.com.tr/20221117/istanbuldaki-taksi-soforleri-bombali-saldirida-yasamini-yitirenleri-istiklal-caddesinde-andi-1063546047.html
İstanbul'daki taksi şoförleri, bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı
İstanbul'daki taksi şoförleri, bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve kentteki çok sayıda taksi şoförü, İstiklal Caddesi'ni ziyaret ederek terör saldırısında hayatını... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T05:13+0300
2022-11-17T05:13+0300
2022-11-17T05:13+0300
türkiye
istanbul
taksici
taksiciler odası
eyüp aksu
bombalı saldırı
anma
istiklal caddesi
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma yürürken 'Terörü lanetliyoruz' yazılı pankart açan taksi şoförleri, platforma karanfiller bıraktı. Anma sırasında Kuran okunarak dua edildi.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, alanda yaptığı konuşmada, İstiklal Caddesi'nde hain bir saldırı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:Kalabalık, saygı duruşunun ardından alandan ayrıldı.İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221116/taksimdeki-bombali-saldirida-41-dakika-detayinin-sirri-cozuldu-1063496918.html
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istanbul, taksici, taksiciler odası, eyüp aksu, bombalı saldırı, anma, istiklal caddesi
istanbul, taksici, taksiciler odası, eyüp aksu, bombalı saldırı, anma, istiklal caddesi
İstanbul'daki taksi şoförleri, bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve kentteki çok sayıda taksi şoförü, İstiklal Caddesi'ni ziyaret ederek terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma yürürken 'Terörü lanetliyoruz' yazılı pankart açan taksi şoförleri, platforma karanfiller bıraktı. Anma sırasında Kuran okunarak dua edildi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, alanda yaptığı konuşmada, İstiklal Caddesi'nde hain bir saldırı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:
"Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İstanbul taksicileri olarak, terörü lanetliyoruz. Cenabı Allah böyle bir terör saldırısını ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın, memleketimize, milletimize, devletimize, bütün vatandaşlarımıza güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik nasip eylesin."
Kalabalık, saygı duruşunun ardından alandan ayrıldı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.