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İstanbul'da sağanak yağış trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü
İstanbul'da sağanak yağış trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü
İstanbul'da beklenen yağışın başladığı akşam saatlerinde trafik felç oldu. Yoğunluk saat 17.45'te yüzde 89 olarak ölçüldü 17.11.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da sağanak yağış trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü

18:01 17.11.2022
© AAYağmur- Yağış- Trafik
Yağmur- Yağış- Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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İstanbul'da beklenen yağışın başladığı akşam saatlerinde trafik felç oldu. Yoğunluk saat 17.45'te yüzde 89 olarak ölçüldü
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