https://sputniknews.com.tr/20221117/istanbulda-saganak-yagis-trafigi-etkiledi-yogunluk-yuzde-89-olarak-olculdu-1063570791.html
İstanbul'da sağanak yağış trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü
İstanbul'da sağanak yağış trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü
İstanbul'da beklenen yağışın başladığı akşam saatlerinde trafik felç oldu. Yoğunluk saat 17.45'te yüzde 89 olarak ölçüldü 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:01+0300
2022-11-17T18:01+0300
2022-11-17T18:01+0300
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istanbul
İstanbul'da sağanak yağış trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü
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İstanbul'da beklenen yağışın başladığı akşam saatlerinde trafik felç oldu. Yoğunluk saat 17.45'te yüzde 89 olarak ölçüldü