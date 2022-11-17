Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221117/istanbulda-deniz-ulasimina-hava-muhalefeti-engeli-1063547901.html
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T09:20+0300
2022-11-17T09:20+0300
türkiye
istanbul
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
vapur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1043729319_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_129a43811ac77ee949e088558c7cfdb6.jpg
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/meteorolojiden-cifte-uyari-istanbul-ankara-izmir-dahil-39-kent-alarmda-1063547100.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1043729319_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_ba37a4d7b4339ed54b08d9134a242ddc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur
istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

09:20 17.11.2022
© AAİstanbul, vapur
İstanbul, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmda
07:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала