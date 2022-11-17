https://sputniknews.com.tr/20221117/istanbulda-deniz-ulasimina-hava-muhalefeti-engeli-1063547901.html
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T09:20+0300
2022-11-17T09:20+0300
2022-11-17T09:20+0300
türkiye
istanbul
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
vapur
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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/meteorolojiden-cifte-uyari-istanbul-ankara-izmir-dahil-39-kent-alarmda-1063547100.html
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istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur
istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği belirtildi.