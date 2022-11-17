https://sputniknews.com.tr/20221117/iranda-batili-ulkelerin-destegiyle-yonlendirmeler-var-ama-yasananlar-sadece-bununla-yorumlanamaz-1063616219.html

‘İran'da Batılı ülkelerin desteğiyle yönlendirmeler var ama yaşananlar sadece bununla yorumlanamaz’

‘İran'da Batılı ülkelerin desteğiyle yönlendirmeler var ama yaşananlar sadece bununla yorumlanamaz’

Ramazan Bursa’ya göre, İran’da istikrarsızlıkta Batı ve Suudi Arabistan etkili olsa da kronik iç sorunlar müdahaleye zemin yaratıyor. İşin etno-politik ve... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T22:11+0300

2022-11-17T22:11+0300

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eksen

iran

mahsa emini

ayetullah ali hamaney

eylem

başörtüsü

kanada

batı

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İran'da eylül ortalarında 'irşat devriyelerinin' gözaltı uygulamasıyla götürüldüğü merkezde fenaşarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin ölümüyle patlayan protesto dalgası iki ayın sonunda silahlı isyana dönüşmüş görünüyor. Çok sayıda güvenlik görevlisi de dahil 300'den fazla insanın hayatını yitirdiği olaylar, Belucistan ve Kürdistan eyaletleri başta olmak üzere pek çok yerde hibrit savaşa dönüşmekte. 2019'daki benzin zammı protestolarının yıldönümü eşliğinde emekçi sınıfları kapsayan grev dalgası beklentisi bulunuyor. Kimi merkezlerde kimliği belirsiz eli silahlı unsurlar eşliğinde sokak çatışmaları yaşandığı haberleri geliyor.Sosyal medya faktörü de yaşananları daha fazla perdeliyor. İran meclisindeki bir grup verilin protestocuların ağır cezalara çarptırılması çağrısı, 15 bin kişiye idam verilmesi olarak sunuldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bile bu bilgiyi paylaşıp sonra sildi. İran’ın dini Lideri Ali Hamaney için, ‘vefat ettiği, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu’ söylentileri yayıldı.İran'daki hibrit savaş hali ile hükümet ve liderlik içindeki tartışmaları gazeteci ve yazar Ramazan Bursa ile konuştuk.‘Batılı ülkelerin desteğiyle yönlendirmeler var ama sadece bununla yorumlanamaz’Ramazan Bursa’ya göre, İran’da yaşanan olaylarda 'düşman' olarak tanımladığı ABD, Britanya ve diğer Batılı ülkeler ile Suudi Arabistan’ın müdahalesi ve yönlendirmesi var. Ancak bu tespitle iki ayı aşkındır süren protestoların değerlendirilemeyeceğini belirten Bursa, gelişmelerde kronikleşmiş iç sorunların etkili olduğunu vurguladı. Bursa, reform süreci yaşanmazsa müdahalelere açık bir durum oluşacağı görüşünde:‘İran Meclisi’nin idam cezası verme ya da onaylama gibi bir yetkisi yok’Batı medyası ile Farsça yayın yapan medyanın İran meclisine atfen yaptığı '15 bin kişinin idamının onaylandığı' haberlerinin doğru olmadığını söyleyen Bursa, meclisin böyle bir görevi bulunmadığını söyledi:‘Şüphesiz etno-politik, etno-mezhebi boyutu var'Ramazan Bursa, yaşananların etno-politik ve etno-mezhebi boyutları bulunduğunu dile getirdi. Kürdistan bölgesinde çıkış noktasının Emini'nin ölümü olduğunu belirten Bursa, Sistan-Belucistan'da ise bir Devrim Muhafızları komutanına atfedilen bir başka tecavüz vakasının tepkileri yükselttiğini aktardı:‘İran, Sistan-Belucistan siyasetini bugün itibariyle yeniden gözden geçirmeli'Bursa'ya göre gidişatta Pakistan-Afganistan'la sınırı bulunan Sistan-Belucistan'ın etkisi büyük. Bu bölgede Fars milliyetçiliğinin organize girişimlerinin hassas durumu daha da karmaşıklaştırdığını söyleyen Bursa, özellikle de etkili sünni cuma imamı Mevlevi Abdülhamit'le diyalog halinde hareket edilmemesinin sıkıntılı bir durum ortaya çıkaracağı görüşünde:‘Mücteba Hamaney ve İbrahim Reisi, Hamaney sonrası için potansiyel aday’Hamaney ile ilgili İran kulislerinde konuşulan hatalık ve ölüm tartışmalarının çok uzun bir süredir devam ettiğini anımsatan Bursa, halefiyle ilgili görüşlerin dile getirildiğini vurguladı. Bursa'ya göre, son dönemde tartışmalar Hamaney’in büyük oğlu Mücteba Hamaney ile Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi üzerine yürüyor:

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iran, mahsa emini, ayetullah ali hamaney, eylem, başörtüsü, kanada, batı