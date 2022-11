‘İran'da Batılı ülkelerin desteğiyle yönlendirmeler var ama yaşananlar sadece bununla yorumlanamaz’

“İran’da olduğum 2015’te Hamaney bir ameliyat geçirmişti. O dönem İran kulislerinde kanser olduğu söyleniyordu ve bunun üzerinden bir tartışma çıkmıştı, ‘Hamaney sonrası kim gelecek' diye. Hamaney 80 yaşının üzerinde. Hastalıkları da var. İran’da Hamaney sonrasının konuşulması gayet doğaldır. Ama benim olduğum dönem İran’ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayattaydı. 2016’da Hamaney’in yerine geçecek kişiyi seçecek olan meclis seçimleri vardı. O zaman reformistlerin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade bu meclisin seçimlerine daha yoğun çalıştıklarını gözlemlemiştim. Bu yıl ağustosta yeniden bu tartışmalar alevlendi. İran’da olduğumuz dönemde Hamaney’in yerine Rafsancani ve Şahruti konuşulurdu. Fakat Hamaney şu anda yaşıyor, bu her iki isim de vefat etti. Bugün ise tartışma Mahsa Emini olayından daha önce başladı. Burada da Hamaney’in büyük oğlu Mücteba Hamaney’i ve şu andaki cumhurbaşkanı Reisi üzerine bir tartışma yürüyor. Fakat Hamaney sonrası yerine gelecek kişiyi meclis seçecek. Ben her ikisinin de potansiyel aday olduğu kanaatindeyim. Mücteba Hamaney’in o makama oturacak ilmi yeterliliği olup olmadığı İran’da tartışılıyor. 1.5 sene evvel başlamak kaydıyla üst düzey ilmi dersler vermeye başladığını ve artık Ayetullah olduğunu söyleyen kesimler var. Hamaney sonrası her ikisinin de potansiyel İran İslam inkılabı rehberi adayı olduğu kanaatindeyim.”