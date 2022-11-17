https://sputniknews.com.tr/20221117/ikybnin-suleymaniye-kentinde-gaz-patlamasi-5-olu-en-az-10-yarali-1063580489.html
IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz patlaması: 5 ölü, en az 10 yaralı
IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz patlaması: 5 ölü, en az 10 yaralı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T23:06+0300
2022-11-17T23:06+0300
2022-11-17T23:11+0300
dünya
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
süleymaniye
gaz
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Irak'ın Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Yerel medyadaki haberlere göre, Süleymaniye'nin Kazive Mahallesindeki bir evde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı.Patlama sonucu evin çöktüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), süleymaniye, gaz
irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), süleymaniye, gaz
IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz patlaması: 5 ölü, en az 10 yaralı
23:06 17.11.2022 (güncellendi: 23:11 17.11.2022) Abone ol
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.
Irak'ın Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Süleymaniye'nin Kazive Mahallesindeki bir evde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı.
Patlama sonucu evin çöktüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.