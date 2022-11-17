https://sputniknews.com.tr/20221117/icisleri-bakani-soylu-iranli-mevkidasi-vahidi-ile-telefonda-gorustu-1063574296.html
İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T20:04+0300
2022-11-17T20:04+0300
2022-11-17T20:07+0300
türkiye
süleyman soylu
iran
ahmed vahidi
terör
uyuşturucu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefonda görüştü.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele ile terör ve uyuşturucuyla mücadelede işbirliği konularının değerlendirildiği belirtildi.
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süleyman soylu, iran, ahmed vahidi, terör, uyuşturucu
süleyman soylu, iran, ahmed vahidi, terör, uyuşturucu
İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü
20:04 17.11.2022 (güncellendi: 20:07 17.11.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefonda görüştü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele ile terör ve uyuşturucuyla mücadelede işbirliği konularının değerlendirildiği belirtildi.