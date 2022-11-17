https://sputniknews.com.tr/20221117/icisleri-bakani-soylu-iranli-mevkidasi-vahidi-ile-telefonda-gorustu-1063574296.html

İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T20:04+0300

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türkiye

süleyman soylu

iran

ahmed vahidi

terör

uyuşturucu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefonda görüştü.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele ile terör ve uyuşturucuyla mücadelede işbirliği konularının değerlendirildiği belirtildi.

türkiye

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süleyman soylu, iran, ahmed vahidi, terör, uyuşturucu