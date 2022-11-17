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https://sputniknews.com.tr/20221117/guney-afrikada-pitbulllarin-yasaklanmasi-icin-90-bini-askin-imza-toplandi-1063542674.html
Güney Afrika’da pitbull’ların yasaklanması için 90 bini aşkın imza toplandı
Güney Afrika’da pitbull’ların yasaklanması için 90 bini aşkın imza toplandı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde pitbull cinsi köpeklerin 'evcil hayvan' türü olarak yasaklanmasına yönelik başlatılan kampanyada 90 bini aşkın imza toplandı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T00:18+0300
2022-11-17T00:18+0300
yaşam
güney afrika
pitbull
köpek
yasak
imza
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Sizwe Kupelo Vakfı'nın Change.org üzerinden geçen ay başlattığı, Güney Afrika’da pitbull cinsi köpeklerin evcil hayvan olarak satışlarının yasaklanmasına yönelik imza kampanyasına 92 bin 500’den fazla kişi katıldı.Vakıftan yapılan açıklamada, küçük çocuklarda dahil insanlara saldırabilen pitbull cinsinin, ülkede bu zaman kadar pek çok kişinin ölümüne neden olduğu belirtilerek, “Güney Afrika hükümetinin kararlı adımlar atmasının ve pitbulların evcil hayvan olarak sahiplenilmesinin tamamen yasaklanmasının zamanı geldi” ifadeleri kullanıldı.Geçen hafta sonu Bloemfontein kentinde 8 yaşındaki çocuğun pitbull saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından son 3 günde on binlerce kişinin bu kampanyaya imza verdiği kayıtlara geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/belediyenin-kedi-evine-giren-3-pitbull-12-kediyi-oldurdu-1061789997.html
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güney afrika, pitbull, köpek, yasak, imza
güney afrika, pitbull, köpek, yasak, imza

Güney Afrika’da pitbull’ların yasaklanması için 90 bini aşkın imza toplandı

00:18 17.11.2022
© AAPitbull
Pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde pitbull cinsi köpeklerin 'evcil hayvan' türü olarak yasaklanmasına yönelik başlatılan kampanyada 90 bini aşkın imza toplandı.
Sizwe Kupelo Vakfı'nın Change.org üzerinden geçen ay başlattığı, Güney Afrika’da pitbull cinsi köpeklerin evcil hayvan olarak satışlarının yasaklanmasına yönelik imza kampanyasına 92 bin 500’den fazla kişi katıldı.
Vakıftan yapılan açıklamada, küçük çocuklarda dahil insanlara saldırabilen pitbull cinsinin, ülkede bu zaman kadar pek çok kişinin ölümüne neden olduğu belirtilerek, “Güney Afrika hükümetinin kararlı adımlar atmasının ve pitbulların evcil hayvan olarak sahiplenilmesinin tamamen yasaklanmasının zamanı geldi” ifadeleri kullanıldı.
Geçen hafta sonu Bloemfontein kentinde 8 yaşındaki çocuğun pitbull saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından son 3 günde on binlerce kişinin bu kampanyaya imza verdiği kayıtlara geçmişti.
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