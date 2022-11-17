Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/euro-bolgesinde-nihai-veriler-enflasyonun-cift-hanede-kaldigini-teyit-etti-1063560641.html
Euro Bölgesi'nde nihai veriler enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti
Euro Bölgesi'nde nihai veriler enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti
Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T14:18+0300
2022-11-17T14:18+0300
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
euro bölgesi
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063560484_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_540e900e5c481524afc11158ab951a38.jpg
Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10.6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.6'ya çıktı.Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 1.5 artış kaydetti.Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 41.5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6.1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.3 ile hizmetler izledi.Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22.5, Litvanya'da yüzde 22.1, Letonya'da yüzde 21.7 ve Hollanda'da yüzde 16.8 oldu.Aynı dönemde Almanya'da yüzde 11.6 artan TÜFE, Avusturya'da yüzde 11.5, İtalya'da yüzde 12.6 ve Fransa'da yüzde 7.1 yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/allianz-2023te-kuresel-iflaslar-yuzde-19-artacak-1063401430.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063560484_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_dc941c0c9286e0db286c1fa227b2b07b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, euro bölgesi, enerji
enflasyon, euro bölgesi, enerji

Euro Bölgesi'nde nihai veriler enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti

14:18 17.11.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
Abone olTelegram
Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.
Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10.6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.6'ya çıktı.
Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 1.5 artış kaydetti.
Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 41.5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6.1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.3 ile hizmetler izledi.
Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22.5, Litvanya'da yüzde 22.1, Letonya'da yüzde 21.7 ve Hollanda'da yüzde 16.8 oldu.
Aynı dönemde Almanya'da yüzde 11.6 artan TÜFE, Avusturya'da yüzde 11.5, İtalya'da yüzde 12.6 ve Fransa'da yüzde 7.1 yükseldi.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
EKONOMİ
Allianz: 2023’te küresel iflaslar yüzde 19 artacak
14 Kasım, 08:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала