https://sputniknews.com.tr/20221117/euro-bolgesinde-nihai-veriler-enflasyonun-cift-hanede-kaldigini-teyit-etti-1063560641.html

Euro Bölgesi'nde nihai veriler enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti

Euro Bölgesi'nde nihai veriler enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti

Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T14:18+0300

2022-11-17T14:18+0300

2022-11-17T14:18+0300

avrupa'da enerji krizi

enflasyon

euro bölgesi

enerji

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Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10.6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.6'ya çıktı.Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 1.5 artış kaydetti.Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 41.5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6.1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.3 ile hizmetler izledi.Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22.5, Litvanya'da yüzde 22.1, Letonya'da yüzde 21.7 ve Hollanda'da yüzde 16.8 oldu.Aynı dönemde Almanya'da yüzde 11.6 artan TÜFE, Avusturya'da yüzde 11.5, İtalya'da yüzde 12.6 ve Fransa'da yüzde 7.1 yükseldi.

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