https://sputniknews.com.tr/20221117/euro-bolgesinde-nihai-veriler-enflasyonun-cift-hanede-kaldigini-teyit-etti-1063560641.html
Euro Bölgesi'nde nihai veriler enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti
Euro Bölgesi'nde nihai veriler enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti
Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T14:18+0300
2022-11-17T14:18+0300
2022-11-17T14:18+0300
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
euro bölgesi
enerji
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Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10.6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.6'ya çıktı.Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 1.5 artış kaydetti.Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 41.5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6.1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.3 ile hizmetler izledi.Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22.5, Litvanya'da yüzde 22.1, Letonya'da yüzde 21.7 ve Hollanda'da yüzde 16.8 oldu.Aynı dönemde Almanya'da yüzde 11.6 artan TÜFE, Avusturya'da yüzde 11.5, İtalya'da yüzde 12.6 ve Fransa'da yüzde 7.1 yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/allianz-2023te-kuresel-iflaslar-yuzde-19-artacak-1063401430.html
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enflasyon, euro bölgesi, enerji
enflasyon, euro bölgesi, enerji
Euro Bölgesi'nde nihai veriler enflasyonun çift hanede kaldığını teyit etti
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Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.
Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10.6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.6'ya çıktı.
Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10.7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10.6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 1.5 artış kaydetti.
Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 41.5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6.1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.3 ile hizmetler izledi.
Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22.5, Litvanya'da yüzde 22.1, Letonya'da yüzde 21.7 ve Hollanda'da yüzde 16.8 oldu.
Aynı dönemde Almanya'da yüzde 11.6 artan TÜFE, Avusturya'da yüzde 11.5, İtalya'da yüzde 12.6 ve Fransa'da yüzde 7.1 yükseldi.